Sosyal medyada gündem olan video sonrası İBB çalışanının işine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Feyza Gündüz, muhalif olduğunu iddia ettiği gencin izinsiz videosunu çekerek ağır hakaretlerde bulundu. Olay sonrası İBB Beyaz Masa'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "İlgili personelin kurumumuz ile ilişiği kesilmişti." ifadesi kullanıldı.

Feyza Gündüz, sadece saçlarını yeşile boyadığı için "muhalif" olduğunu düşündüğü gece ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Olayın sosyal medyada tepki toplamasının ardından İBB Beyaz Masa'nın Twitter adresinden açıklama yapıldı. Paylaşılan mesajda Feyza Gündüz'ün kurumla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Beyaz Masa, bir Twitter kullanıcısının paylaşımının altına “İlgili personelin kurumumuz ile ilişiği kesilmiştir.” yazarak bu personelin görevine son verildiğini duyurdu.