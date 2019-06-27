CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: En büyük teşekkürü, Selahattin Demirtaş'a ediyorum

Parlamentodaki konuşmasına “Gözünüz aydın çocuklar, gözünüz aydın öğrenciler, gözünüz aydın öğretmenler, gözünüz aydın veliler, gözünüz aydın İstanbul, yeni bir hayat başlıyor” sözleriyle başlayan Kaya, “0-4 yaş arasındaki çocukların anneleri ve babaları, çocuklarıyla birlikte İstanbul’un dört bir yanını artık özgürce dolaşabilecek, hangi parka gitmek istiyorsa, hangi ilçeye gitmek istiyorsa oraya gidecek. Çünkü İstanbul’da yeni bir başlangıç var. Tıpkı gezinin çocukları gibi. Karadeniz’in hırçın delikanlılarından birisi şu anda Türkiye’nin umudu olarak İstanbul’da bir başlangıç yaptı” ifadelerini kullandı.

Kaya, konuşmasının devamında Selahattin Demirtaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

“En büyük teşekkürü, kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden “Türkiye’nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var” diye mesaj yollayan, burada parlamentoda milletvekilliği yapmış Selahattin Demirtaş’a ediyorum”.

Kendi özgürlüğünü düşünmeden, Türkiye'nin barışı için cezaevinden,

"Türkiye'nin barışa, demokrasiye ihtiyacı var" diye mesaj gönderen @hdpdemirtas'a teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/pReEJBBOOg — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) 26 Haziran 2019

Kaya'nın sözleri, CHP ve HDP sıralarından alkışlarla karşılandı.