CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: En büyük teşekkürü, Selahattin Demirtaş'a ediyorum

Kaya, konuşmasının devamında Selahattin Demirtaş’a şu sözlerle teşekkür etti:
“En büyük teşekkürü, kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden “Türkiye’nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var” diye mesaj yollayan, burada parlamentoda milletvekilliği yapmış Selahattin Demirtaş’a ediyorum”.
Kendi özgürlüğünü düşünmeden, Türkiye'nin barışı için cezaevinden,— Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) 26 Haziran 2019
"Türkiye'nin barışa, demokrasiye ihtiyacı var" diye mesaj gönderen @hdpdemirtas'a teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/pReEJBBOOg
Kaya'nın sözleri, CHP ve HDP sıralarından alkışlarla karşılandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)