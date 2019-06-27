Akit: Babacan ve ekibi yemekte buluştu

Yeni Akit'te Sezai Erhan'ın imzasıyla yayımlanan haberde "AK Parti’nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin' elini güçlendirdi" görüşü dile getirildi.
Haber şöyle devam etti:
Bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı.
Babacan’a yakın kaynaklar; söz konusu buluşmanın siyasi bir amacının olmadığı,Yozgat’ta düzenlenen cenaze sonrasında gerçekleştiği kaydedildi."
Akit: Babacan ve ekibi yemekte buluştuhttps://t.co/PxVbhpQYFr pic.twitter.com/DNeXsCT3ia— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 27, 2019
ÇİÇEK, ERDOĞAN'IN DAVETİNİ KABUL ETMİŞTİ
Fotoğrafta yer alan isimlerden biri olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği davetini kabul etmişti.
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