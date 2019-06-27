Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye aşırı sıcak havanın etkisi altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa'nın doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bolu, Karabük, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.