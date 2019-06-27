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    Bisiklet

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, WorldTur 2020 takviminden çıkarıldı

    © Flickr /
    Türkiye
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    Dünya Bisiklet Birliği (UCI), WorldTur 2020 takvimini açıklarken, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, takvimde yer almadı.

    TUR 2017
    © AA / Ercan Çakar
    53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yapıldı
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    UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 55. kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun, 2 yıl üst üste 10 profesyonel takım şartını sağlayamadığı için takvim dışı bırakıldığı açıklandı.

     Emin Müftüoğlu’nun uzun yıllar başkanlığını yaptığı TBF, Müftüoğlu’nun UCI Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılmasının ardından temsil edilmiyordu. Müftüoğlu’nun TBF başkanlığını Erol Küçükbakırcı’ya devretmesinin ardından uluslararası platformlarda etkinliğini yitirmeye başlayan TBF, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla WorldTur 2020 takvimi dışında kaldı.

    2020 UCI WorldTour Takvimi şöyle:

    • 21-26 Ocak: Santos Turu Altında (Avustralya)
    • 2 Şubat: Cadel Evans Büyük Okyanus Yolu Yarışı (Avustralya)
    • 23-29 Şubat: BAE Turu (Birleşik Arap Emirlikleri)
    • 29 Şubat: Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belçika)
    • 7 Mart: Strade Bianche (İtalya)
    • 8-15 Mart: Paris-Nice (Fransa)
    • 11-17 Mart: Tirreno-Adriatico (İtalya)
    • 21 Mart: Milano-Sanremo (İtalya)
    • 23-29 Mart: Volta Ciclista a Catalunya (İspanya)
    • 25 Mart: AG Driedaagse Brugge-De Panne (Belçika)
    • 27 Mart: E3 BinckBank Classic (Belçika)
    • 29 Mart: Flandre Alanlarındaki Gent-Wevelgem (Belçika)
    • 1 Nisan: Cüceler kapısı Vlaanderen - Flandre'deki bir travers (Belçika)
    • 5 Nisan: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (Belçika)
    • 6-11 Nisan: Itzulia Bask Bölgesi (İspanya)
    • 12 Nisan: Paris-Roubaix (Fransa)
    • 19 Nisan: Amstel Altın Yarış (Hollanda)
    • 22 Nisan: La Fleche Wallonne (Belçika)
    • 26 Nisan: Liege-Bastogne-Liege (Belçika)
    • 28 Nisan-3 Mayıs: Tour de Romandie (İsviçre)
    • 1 Mayıs: Eschborn-Frankfurt (Almanya)
    • 9-31 Mayıs: Giro d'Italia (İtalya)
    • 10-16 Mayıs: Amgen Kaliforniya Turu (ABD)
    • 31 Mayıs-7 Haziran: Criterium du Dauphine (Fransa)
    • 6-14 Haziran: Tour de Suisse (İsviçre)
    • 27 Haziran-19 Temmuz: Fransa Turu (Fransa)
    • 5-11 Temmuz: Tour de Pologne (Polonya)
    • 25 Temmuz: Donostia San Sebastian Klasikoa ( İspanya)
    • 14 Ağustos - 6 Eylül: La Vuelta Ciclista a Espana (İspanya)
    • 16 Ağustos: EuroEyes Cyclassics Hamburg (Almanya)
    • 16 Ağustos: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Büyük Britanya)
    • 23 Ağustos: Bretagne Classic - Ouest-Fransa (Fransa)
    • 31 Ağustos - 6 Eylül: BinckBank Tour
    • 11 Eylül: Grand Prix Cycliste de Quebec ( Kanada)
    • 13 Eylül: Grand Prix Cycliste de Montreal (Kanada)
    • 10 Ekim: Il Lombardia (İtalya)
    • 15-20 Ekim: Gree - Guangxi Turu (Çin)

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    Etiketler:
    Bisiklet, Erol Küçükbakırcı, Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, WorldTur 2020, Dünya Bisiklet Birliği
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