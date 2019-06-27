Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, WorldTur 2020 takviminden çıkarıldı

UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 55. kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun, 2 yıl üst üste 10 profesyonel takım şartını sağlayamadığı için takvim dışı bırakıldığı açıklandı.

Emin Müftüoğlu’nun uzun yıllar başkanlığını yaptığı TBF, Müftüoğlu’nun UCI Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılmasının ardından temsil edilmiyordu. Müftüoğlu’nun TBF başkanlığını Erol Küçükbakırcı’ya devretmesinin ardından uluslararası platformlarda etkinliğini yitirmeye başlayan TBF, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla WorldTur 2020 takvimi dışında kaldı.

2020 UCI WorldTour Takvimi şöyle: