Eski YARSAV Başkan Yardımcısı Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğ'inin (YARSAV) Başkan Yardımcısı, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aydın ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aydın, FETÖ üyesi olmadığını söyledi.

Fethullah Gülen'in 'YARSAV'ı ele geçirin' talimatıyla dernek üyesi olduğu, derneğin yönetim kurulunda görev alarak örgüt tarafından ele geçirilmesinde etkin rol oynadığına yönelik iddiaları reddeden Aydın, ByLock'u kullandığına ilişkin tespitleri de kabul etmedi. Aydın, suçsuz olduğunu savundu.

Aydın'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nın 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.