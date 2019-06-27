Hrant Dink davasında savcı aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile Ogün Samast'ın da bulunduğu 7 kişiye ceza istedi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink davasında Cumhuriyet Savcısı, aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile Ogün Samast'ın da bulunduğu 7 kişinin cezalandırılmasını talep etti.

Hrant Dink cinayetine ilişkin aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de bulunuğu 9 sanık hakkındaki yargılama İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 sanık hakkındaki suçlamların zaman aşımı kapsamına girmesi ihtimaline karşı, 13 Haziran'da görülen duruşmada dosyanın, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı ana dava dosyasından ayrılmasına karar vermişti.

Agos'un aktardığı habere göre, ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz tutuklu bulundukları cezaevinden, Erhan Tuncel, Osman Hayal ve Ersin Yolcu da bulundukları şehirden SEGBİS (Ses ve görüntü bileşim sistemi) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet İskender halen firari sanık olarak aranırken, Salih Hacısalihoğlu ve Tuncay Uzundal duruşamaya katılmadı. Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen ve Sebu Aslangil de duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede söz alan Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen, esas hakkında beyanları sunabilmek için süre istedi. Tutuksuz sanıklardan da bazıları süre talep etti.

Mahkeme heyeti, süre verilmesine lüzum olmadığı konusunda daha önce karar verildiğini, davanın açıldığı günden bugüne geçen süreyi dikkate alarak süre verilmesi talebini reddetti.

SAVCI MÜTAALASI: ÖRGÜT YASİN HAYAL TARAFINDAN OLUŞTURULDU

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, dosyası ayrılan 9 sanık hakkında FETÖ/ PDY iddiasının bulunmadığı ve bu iddia yönünden değerlendirme yapılmadığı kaydedildi.

Savcı, örgütün Yasin Hayal tarafından oluşturulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kendi siyasi görüşleri doğrultusunda veya bu görüşe aykırı faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik olarak suç işlemek üzere hazır olan örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan Erhan Tuncel'in yine aynı dönemde durumundan şüphe duyularak aşırı sağ faaliyetlerin önlenmesi kapsamında telefon iletişimi istihbari nitelikte takip edilmiştir. Nitekim suça sürüklenen çocuk Ogün Samast, sanık Zeynel Abdin Yavuz, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal da suç örgütünün varlığı konusuna maddi ya da manevi katkıda bulunarak suç örgütünün hiyerarşisine dahil olmuşlardır. Sanık Ahmet İskender de cinayette kullanılan tabancayı kırtasiyesinde saklanmasına göz yumması, Yasin Hayal'İn verdiği parayı kabul etmesi, Ogün Samast ile yapılan görüşmelerde telefonunun kullanılmasına izin vermesi göz önüne alındığından sanıklar yönünden örgüt üyeliği yönünden ceza istenmiştir.''

İKİ KİŞİNİN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ, DURUŞMA 17 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Savcı mütalaasında, Yasin Hayal hakkında 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek'; Erhan Tuncel hakkında '6 kez kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme', Hrant Dink'in öldürülmesinden 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek', 'silahlı suç örgütüne üye olmak'; Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu ve Tuncay Uzundal hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek', 'silahlı suç örgütüne üye olmak'; Ahmet İskender hakkında 'silahlı suç örgütüne üye olmak'; Ogün Samast hakkında 'silahlı suç örgütüne üye olmak'; Osman Hayal ve Salih Hacısalihoğlu'nun ise beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları için bir sonraki duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.