Rabia Naz'ın babası, Canikli'nin hakkında yaptığı şikayetle ilgili ifade verdi

Müşteki olarak verdiği ifade metnini sosyal medya hesabından paylaşan baba Vatan, Canikli’yi kızı Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya müdahale etme ve üstünü örtmeye çalışmakla suçladı, şu iddialarda bulundu:

İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde, 12 Nisan 2018’de öz kızım Rabia Naz Vatan’ın ölümü süreci itibari ile bizzat Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek, kızımın olayının ardındaki inceleme sürecine müdahale etmiştir.

İstanbul-Giresun Günleri şenliklerinde kendisi ile hiçbir alakam olmadığı, herhangi bir yazı paylaşımı dahi yapmadığım halde 25 Ekim’de korumalarını üzerime göndermiştir. O gün olay yerinde bulunan polis memurlarının ve kendi korumalarının bana yapmış olduğu baskı yanında, 8 Kasım 2018 tarihinde Sabah gazetesinde Rabia Naz Vatan olayının manşet yapıldığı süreçte kendileri bizzat medyaya baskı yapmıştır.

Değerli Duyarlı Dostlarımız . Nurettin Canikli Hakkında Suç Duyurusunu Yaptım . Ben Vatandaşım . Oda Vatandaş . Hukukta Birey Ayrımı Olamaz . pic.twitter.com/QaFT4J5K1q — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) June 27, 2019

​Vatan, dün avukatının kendisini aradığını ve Canikli’nin hakkındaki suç duyurusu sayısının 3’ten 5’e çıktığını yazmıştı.

Baba Vatan bir süredir Twitter hesabından Canikli’yi suçlayan ifadeler kullanıyor, Canikli'nin kızının ölümünü örtbas ettiğini söylüyor.