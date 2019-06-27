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15:57 27 Haziran 2019
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    Akar'dan F-35 açıklaması

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmanın NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltacağını söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan - güneş gözlüğü
    © AP Photo / Federico Gambarini
    Erdoğan: F-35 projesi için zaten 1.25 milyar doları ödedik, meseleyi uluslararası tahkim mahkemesine götürürüz
    Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Brüksel’deki görüşme trafiğine toplantının ikinci gününde de devam etti.

    Toplantının ikinci gün oturumuna katılan Akar, savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

    ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’ndaki görüşmenin ardından Akar, AA muhabirinin sorularını da yanıtladı. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye’nin S-400 ve F-35 savaş uçağı tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

    Hulusi Akar
    © AA / Murat Kaynak
    Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız falan yok
    S-400 TEDARİKİNE İLİŞKİN RUSYA İLE SÖZLEŞMEYE BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ VAR’

    "S-400 tedarikine ilişkin Rusya ile sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Kısacası bu bitmiş bir alımdır. F-35 projesindeki iş birliğimizin engellenmesi ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edecektir. Türkiye sadece bir müşteri değil, F-35 Programı’nın yatırımcılarından ve üretim ortaklarından biridir. F-35 Programı’na ilişkin tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar yerine getirdik. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."

    ‘ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI ÖNERİMİZ DE HALA GEÇERLİDİR’

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti, bu böyle bilinmeli
    Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine de değinerek şöyle konuştu:

    "Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir ilişki bekliyoruz. Bu konuda yapıcı bir yolda ilerlemek için çalışmaya devam edebileceğimizi ve uygun bir çözüm bulacağımızı umuyorum. F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. S-400 konusundaki ABD endişelerini ele almak üzere NATO’nun da katılımı ile bir çalışma grubu kurulması önerimiz de hala geçerlidir."

    İlgili konular:

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    Etiketler:
    NATO, Mark Esper, James Jeffrey, Rusya, ABD, Türkiye, S-400, F-35
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