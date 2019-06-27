Bağcılar'da 'gürültü' çatışması: 2'si ağır 9 kişi yaralandı, olay yerinde 60 boş kovan bulundu

DHA'nın aktardığı habere göre olay, Bağcılar'ın Fatih mahallesinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşısındaki binanın alt katında bulunan kahvehane önünde toplananlar gürültü yaptı.
Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.
Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İki taraftan da birer kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ ARANIYOR
Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu.
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