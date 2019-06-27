Cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki çocuk intihar etti

Bahçelievlerde oturan 16 yaşındaki S.G. 14 Haziran'da kayboldu. Ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptıktan yaklaşık 5 saat sonra genç kızın Bağcılar'da bulunan bir inşaatın 12. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.
Ancak genç kızın binadan atlamadan önce arkadaşlarına attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın yönü değişti.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri genç kızın cinsel istismara uğradığını yazdığının belirlenmesi üzerine, kızın bir yakınını gözaltına aldı.
İfadesinin ardından adliyeye sev kedilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
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