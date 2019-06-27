Kayıt
17:25 27 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aytun Çıray

    İYİ Partili Çıray: Kürtleri saf sananlar sandıkta şamarı yedi

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 159

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Öcalan'ın cezaevinden yayınladığı mektubun ardından kardeşi Osman Öcalan'ın televizyona çıkarılmasını eleştiren İYİ Partili Aytun Çıray, "Kürt seçmenler kendilerine kolaylıkla kandırılabilir saf insanlar veya 'terörist' gözüyle bakanlara sandıkta şamarı attılar" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Osman Öcalan'ın 'Kırmızı Bülten'le arandığını bilmiyordum" sözlerine tepki geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Öcalan'ın Demirtaş'a hesap sormaktan tutun, dağa hesap sormaya varıncaya kadar çok sert açıklamaları var
    Çıray, "Bu mazeret Sayın Erdoğan’ın kandırılma safhasından bilmiyordum safhasına geçtiği anlamına geliyor. Bu mazereti İstanbul seçiminden önce gösterseydi Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 1.5 milyona çıkardı" dedi.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Erdoğan'ın akşam Japonya’ya hareket etmeden önce söylediği sözlerle ilgili açıklamalarda bulunan Çıray, “İçi boş ‘çözüm veya açılım süreci’ AKP hükümetleri tarafından kamuoyuna akan kanın durdurulmasını hedefleyen bir iç barış projesi gibi sunuldu. Bugüne kadar kamuoyuyla açılımın içeriğine ilişkin somut bir önerinin paylaşılamaması, çözümün PKK ve Öcalan ekseninde sağlanabileceğine ilişkin kamuoyu oluşturma çabaları ve en nihayetinde 74 kişinin katili Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkartılması esasen bölücülerin ekmeğine yağ sürmüştür" diyerek Erdoğan’ı eleştirdi.

    'KÜRT SEÇMEN DEMOKRASİYE ZARAR VERENLERE KARŞI BİRLEŞTİ'

    Yıldırım Kaya
    © Fotoğraf : DHA
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: En büyük teşekkürü, Selahattin Demirtaş'a ediyorum
    Osman Öcalan’ın ekranlara çıkarılmasını 'oy almaya çalışmak' olarak değerlendiren Çıray sözlerine şöyle devam etti:

    "Bir katilin TRT’ye çıkartılarak Kürt seçmenlerin AKP adayına oy vermesini sağlamaya çalışanlar, esasen Kürtlere hakaret etmektedirler. Bu onları kandırılabilir saf insanlar veya ‘terörist’ olarak niteleyen hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. Nitekim Kürt seçmenler kendilerine kolaylıkla kandırılabilir saf insanlar veya ‘terörist’ gözüyle bakanlara sandıkta şamarı attılar. Kem sözleri sahiplerine gönderdiler. Birliğimize bütünlüğümüze, demokrasimize zarar verenlere karşı vicdanlarda birleştiler. ‘Vicdan Kardeşliği’ni hep birlikte hayata geçirdik. Ancak Sayın Erdoğan’ın ‘Osman Öcalan’ın Kırmızı Bülten’le arandığını bilmiyordum’ mazereti bundan sonra kendisini hep takip edecek. Çünkü bu tür bir mazeretten daha yıpratıcı kifayetsizlik deklarasyonu olamaz."

    İlgili konular:

    Nagehan Alçı: Yeni süreçte Öcalan ve Barzani devrede olacak
    Destici: Öcalan üzerinden PKK'nın ya da HDP üzerinden Öcalan'ın meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz
    Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan 'Öcalan mektubu' açıklaması
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Öcalan mektubu' açıklaması: Bizim gündemimizde yok, gündeme kim getiriyor?
    Etiketler:
    Binali Yıldırım, AK Parti, Osman Öcalan, TRT, 23 Haziran İBB seçimleri, Ekrem İmamoğlu, CHP, İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan, Aytun Çıray
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Berivan ve çobanların 3 bin rakımlı yaylada 180 günlük zorlu mesaisi
    Karikatür
    ‘Trump ve Kim Jong-un ilişkilerini ‘yeniden başlatmaya’ çalışıyor’
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet