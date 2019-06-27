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17:25 27 Haziran 2019
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    Cihangir İslam: 23 Haziran tarihe geçecek bir seçimdir

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Milletimiz, Türkiye'nin önünü bir kez daha açmıştır. Bu yüzden 23 Haziran tarihe geçecek bir seçimdir" yorumunda bulundu. İslam, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Saadet Partisili İslam, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini hatırlatan İslam, "Kendisi zaten çok sayıda rahatsızlığı içeren bir bünyeye sahipti. Aslında onu hapishanede tutmak dahi adeta bir ölüm cezasını yavaş yavaş infaz etmek anlamına geliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu tür zulümlerin devam etmemesini temenni ediyoruz" diye konuştu. 

    İslam, Türkiye'de de sağlığı bozuk, ölümcül tümörlerle mücadele edenlerin, doğum yapan, hamile olan, 2-3 günlük lohusa annelerin cezaevlerinde olduğunu belirterek, "Sağlığı bozuk veya bozulmuş mahkumlar veya tutukluların kendilerine verilen haklardan istifade etmesini yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

    'ADALET YÜRÜYÜŞÜ MİLLETİN YÜZDE 85'İNİN ONAYINI ALDI'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşünün" 2. yıl dönümü olduğunu anımsatan İslam, "Adalet Yürüyüşü, bu milletin yüzde 85'inin tasvibini almış sadece hak, hukuk ve adalet sloganı ile yola çıkmış, herhangi bir şiddete, çevre kirliliğine yol açmamış, arkasında bir tane dahi pet şişe bırakmamış, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun, en büyük ve en temiz eylemi olmuştur" ifadesini kullandı. 

    © AA / Erhan Elaldı
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    Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunun aynı zamanda 'Adalet Yürüyüşü'nün sonuçlarından biri olduğunu dile getiren İslam, şöyle devam etti: 

    "Referandumda yüzde 50'nin biraz altında olan Türkiye'de demokrasi, insan hakları, adalet, hukuk devleti etrafında kenetlenmiş ittifak, son seçimde kendi oylarını yüzde 55'lere kadar yükseltebilmiştir. Türkiye'nin istikbali, geleceği açısından milletin verdiği çok önemli bir karardır. Milletimiz, Türkiye'nin önünü bir kez daha açmıştır. Bu yüzden 23 Haziran tarihe geçecek bir seçimdir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin ve YSK'nın kendilerine verilen yetkiyi uygun şekilde kullanmadıkları gerekçesiyle millet bu kez mührü eline almış ve Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanlığını onaylamıştır." 

    'HER 4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ'

    Ekonomik gelişmelere değinen İslam, işsizlik oranının yüzde 14'e ulaştığını ve her dört gençten birinin işsiz olduğunu, çaya, şekere ve mazota zam yapıldığını söyledi.

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
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    İslam, "Neden bunlar başımıza geldi? Çünkü ekonomi, ekonomiyi bilenlere değil bilmeyenlere teslim edildi, sadece bir kişinin iki dudağı arasından çıkan söz üzerine istikamet belirlendi" dedi. 

    Gezi olaylarına ilişkin davanın iddianamesinin herhangi bir suç veya suç oluşturacak eyleme dayanmadığını öne süren İslam, "Osman Kavala'ya çok büyük suçlar isnat ediliyor. Temenni ediyoruz ki adil bir yargılama olsun ve tutuklu olarak yargılananlar bir an önce tahliye edilsin" diye konuştu. 

    İslam, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davasının da yarın görüleceğini ve takipçisi olacaklarını söyledi. 

    'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI VAR'

    Ticaret Bakanlığının yayımladığı bir genelge ile seçilen belediye başkanlarının önlerinin belediye meclisleri ile kesilmeye çalışıldığını savunan İslam, şöyle devam etti:

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    "Bunlar eski siyaset uygulamalarıdır. Eğer AK Parti bunlardan vazgeçmezse inanın bana millet tarafından en kısa sürede tasfiye edilecektir. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Kürt meselesinden KHK'lılara, tek kişi yönetiminden Meclisin fonksiyonsuzluğuna kadar bunların hepsine bir çözüm üretebilecek yegane müessese, Anayasa, Meclis İçtüğüzü ve siyasi partiler ile seçim yasalarını ve bütün mevzuatı birlikte ele alacak olan parlamentomuzdur. Burada konsensus ile yapılacak bir değişiklikle ülkemizin düze çıkacağına inanıyoruz."  

    Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın D-8'ler teşebbüsü başlattığını hatırlatan İslam, "AK Parti döneminde ne yazık ki bu işle ciddiyetle uğraşılmadı. Bizim, mevcut iktidara hatırlatmamız; bu iktisadi, sosyal, siyasi ve entelektüel işbirliğinin daha yoğun bir şekilde devam ettirilmesidir" dedi. 

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    Etiketler:
    Cezaevi, Mısır, Muhammed Mursi, Kemal Kılıçdaroğlu, Referandum, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ekonomi, KHK, Necmettin Erbakan, Türkiye, Anayasa, CHP, 23 Haziran İBB seçimleri, Adalet Yürüyüşü, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Cihangir İslam, Saadet Partisi
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