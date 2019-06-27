Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hasta linç edilmekten son anda kurtarıldı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan 23 yaşındaki G.A. adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı serviste tedavi gören M.D. gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı habere göre, hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A., boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören 50 yaşlarındaki M.D.’nin cinsel saldırısına uğradı.

Uyanan G.A. tacize uğradığını fark ederek bağırdı. Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi.

Soğuksu Polis Merkezi’ne götürülen M.D.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.