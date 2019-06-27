BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Garelli: 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye dünyaya örnek olmalı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marrie Garelli, "Türkiye 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Türkiye yasal çerçevelerle mültecilere iş kurma, eğitim, sağlık hizmetleri verdi. Bu dünyaya örnek olmalı. Türkiye halkına ve devletine bu cömertliği için teşekkürler" dedi.
Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), yabancıların ve mültecilerin istihdam yoluyla sosyal uyumuna katkı sağlamak amacıyla Ankara'da bir otelde konferans düzenledi. İki gün sürecek konferansta; geçici koruma, uluslararası koruma başvurusu ve ikamet sahibi yabancıların istihdama yönelik yasal hakları, kayıtlı istihdamın uyum sürecindeki önemi, yeni iş imkânları ve pratikte yaşanan sorunları ile bu sorunların çözüm önerileri tartışılacak.
'TÜRKİYE’DE TOPLAM KAYITLI YABANCI SAYISI 4.9 MİLYON CİVARINDA'
Panelin açılış konuşmasını yapan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, istihdam ve çalışma hayatının, uyumun en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu belirterek, mültecilerin çalışması konusunun Türkiye'de ilk kez büyük bir katılımla bu toplantıda kamuya açılacağını belirtti.
Çorabatır, Türkiye'de 3.6 milyon Suriyeli vatandaşa koruma sağlandığını söyleyerek, "Bunu yanısıra 400 bin kişi uluslararası koruma başvurusu yapmış veya şartlı mülteci statüsünde ülkemizde bulunuyorlar. Bir başka deyişle yaklaşık 4 milyon mülteci yasal olarak ülkemizde bulunuyor. Geçen hafta itibariyle Türkiye'de kayıtlı yabancıların toplam sayısı 4.9 milyon civarında. Bu rakam hem mültecileri hem de diğer yabancıları işaret ediyor. İstihdam konusunun ele alınacağı bu toplantıda uluslararası toplum açısından mültecilerin statüsüne bakmamız gerekecek" dedi.
'YERLERİNDEN EDİLEN İNSAN SAYISI BU YIL 2 KATINA ÇIKTI'
BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marrie Garelli, 19 Haziran'da BMMYK yıllık küresel trendler raporunun açıklandığını, bu rapora göre savaş ve zorla yerinden edilme nedenleriyle dünya genelinde birçok insanın yerlerinden edildiğini ifade etti.
20 yıl öncesi ile kıyaslandığında yerlerinden edilen insan sayısının 2 katına çıktığını belirten Garelli, şunları söyledi: "Savaş ve zorla yerinden edilme gibi nedenlerden dolayı 70.8 milyon kişi ülkelerinden kaçtı, bu sayının yarısı çocuktu. Suriye krizi 8 yıldır devam ediyor. Türkiye 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bu rakam diğer ülkelerden gelen mültecilerle 4 milyon kişi ediyor. Bu insanların topluma dâhil edilmesi için bu konferans oldukça önemli. Türkiye yasal çerçevelerle mültecilere iş kurma, eğitim, sağlık hizmetleri verdi. Bu dünyaya örnek olmalı. Türkiye halkına ve devletine bu cömertliği için teşekkürler. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı topluluklara BMMYK de destek veriyor. Türkiye’ye gelen mültecilerin getirdiği baskılar oluyor. Bu baskıların çözülmesi için de destek veriliyor. Mülteciler kültürleri ve becerileri ile geldikleri ülkelere katkı sağlıyor. Kendi kaynaklarını da getiriyorlar. Bu insanların gelir kaynaklarının olması, kendi ayaklarının üzerinde durması çok önemli. Bu kaynakların olması onların sosyal uyum sürecine bir katkı. Bu konferans da bu yüzden çok önemli. 2018 Aralık’ta mültecilere yönelik küresel kompaktın imzalanması ile bu çalışmalara devam ediyoruz."
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