Babacan'a yakın kaynaklar Reuters'a konuştu: Yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracak

Babacan’a yakın olduğunu söyleyen danışmanlarından birinin, “Babacan ve Gül bu sonbaharda büyük ihtimalle parti kuracak” dediğini aktaran ajans bu kişinin oluşacak yeni partinin politikasının AKP’nin ilk dönemine benzeyeceğini vurguladı. Konuyla yakından ilgilenen bir diğer danışman ise, bu iki ismin parti kurmayı 6 aydır düşündüğünü fakat 31 Mart seçimleri sonrasında buna hız verdiğini aktardı.
'DAVUTOĞLU ŞU AŞAMADA YOK'
Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir AK Parti’li yetkili ise, “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür” dedi. AK Parti’li yetkili partinin seçim sonucunun sorumluluğunu alması gerektiğini söylerken, “Hem ülkeyi yönettiğimiz hem de insanlarla olduğumuz eski siyasetimize geri dönmeliyiz” dedi.
Babacan’ın danışmanı, AK Parti’nin meclisteki bazı vekillerinden destek aldıklarını söylerken, kaç kişi olduğunu belirtmedi. Yetkili, “Birkaç sürpriz önemli destekçi beklediklerini” söylerken bir isim vermedi. Öte yandan Reuters’a konuşan Davutoğlu’na yakın bir kaynak, şu aşamada kurulması planlanan yeni partiye katılmayacağını öne sürdü.
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