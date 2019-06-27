İmamoğlu, Belediye Başkanlığı görevini devraldı: İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı görevini devraldı. İmamoğlu, "İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin" dedi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı görevini vekaleten yürüten İStanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan görevi devraldı.

'KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Yerlikaya, "Görevimi şimdi Sayın İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

'YANLIŞLARDAN SAKINACAK BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM'

İmamoğlu ise şunları söyledi:

"Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. İBB'nin mührünü devraldım. Elbette ki böyle kadim bir kentte belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Bu şehrin maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş tüm alanlarına sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymak istiyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin."

'YENİ BİR BAŞLANGIÇ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından da 'Yeni bir başlangıç' etiketiyle bir paylaşım yapıldı.

​İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin ardından aldığı ilk mazbata, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı seçim yenileme kararının alından iptal edilmişti.