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20:28 27 Haziran 2019
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    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan

    Rabia Naz'ın babasından Canikli hakkında suç duyurusu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Giresun Eynesil’deki evinin önünde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, soruşturma sürecini etkilediği gerekçesiyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

    Rabia Naz ile babası Şaban Vatan
    Twitter
    Rabia Naz'ın babası, Canikli'nin hakkında yaptığı şikayetle ilgili ifade verdi
    Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, kızı 11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün ardından sosyal medya üzerinden adalet talep eden ve sesini duyurmaya çalışan Şaban Vatan, Canikli hakkında, Rabia Naz’ın ölümünün ardından yürütülen soruşturmaya müdahale ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

    ‘SÜREKLİ ÖNÜME ENGELLER KOYDURDU’

    Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, Canikli ile ilgili suç duyurusunda bulunmasının nedenlerine ilişkin şunları söyledi:

    “İstanbul’da 25 Ekim’de Giresun Günleri Şenlikleri’nde ben stantlara resim dağıttığım sırada Nurettin Canikli de oraya geldi. Gelir gelmez beni oradan çıkarttırdı ve üzerime korumasını yolladı. 8 Kasım’da Rabia Naz Sabah Gazetesi’nde manşet olduğunda gereken yerleri arayarak bazı baskılar yapmaya çalıştı. Sonrasında savcılığa etki ederek yayın yasağı getirttirdi. Bunun gibi olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Araştırma halinde olduğum durumlarda, hedeflere ulaştığımda sürekli önüme engeller koydurdu. Beni engellemek için her şeyi yapmaya çalıştı.”

    ‘SUÇ DUYURUSUNDAN SONUÇ ALAMAYACAĞIMI GAYET İYİ BİLİYORUM’

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
    Rabia Naz için verilen araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
    Canikli’nin telefon görüşmelerinin kayıtlarının çıkartılması için aylar öncesi mahkemeye başvurduğunu fakat sonuç alamadığını belirten Şaban Vatan, “Hiçbir şey vermediler” dedi. Vatan sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Suç duyurusundan sonuç alamayacağımı gayet iyi biliyorum. Çünkü ben sıradan bir vatandaşım ve onlar kanunların ellerinde olduğu kişiler. Kanunlar ellerinde olduğu için de vatandaşın hakkını hukukunu hiçe sayarak kendi emelleri doğrultusunda ne yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar ya da yaptırtıyorlar. Türkiye’deki adalet şu anda bu. Bu durum kamuoyunun da şahit olduğu bir durumdur. Bu yaşananlar önüme koyulan engellerdir. Beni araştırma sonucuna gitmeme için her tür engellemeyi yapıyorlar. Olayın örtbası için de her şeyi yapıyorlar.”

    ‘DAVAYI GERİ ÇEKTİM' DEMİŞTİ'

    DHA
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    Canikli’nin kendisiyle ilgili ilk olarak kardeşi aracılığıyla dolaylı yoldan suç duyurusunda bulunduğunu ve akıl sağlığıyla ilgili kararın bu şekilde çıktığını iddia eden Vatan, Canikli’nin doğrudan yaptığı suç duyurusunun soruşturmasının ise hâlen devam ettiğini söyledi. Vatan sözlerine şöyle devam etti:

    “Nurettin Canikli ‘Ben davayı geri çektim’ demişti. Hayır çekmemiş. Hâlâ yerinde duruyor. Ne avukatıma ne bana geri çekildiğine dair bir belge gelmedi. Medyaya karşı yalan söyledi. Bugün o dosya tekrar önümde benim, adliyede gördüm. Kendileri organize bir davanın peşindeler.”

    Vatan, dün avukatının kendisini aradığını ve Canikli’nin hakkındaki suç duyurusu sayısının 3’ten 5’e çıktığını yazmıştı. 

    © AA / Evrim Aydın
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    ‘AK PARTİ KANADINDAN DA DEVREYE GİRENLER OLDU’

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir isimle görüşüldüğünü ve o ismin “Sayın Cumhurbaşkanı hikâyenin böyle olduğunu bilirse müdahale ettirir” dediğini aktaran Vatan, bu ismin kim olduğunu ise söylemedi.

    Vatan, “Bu ismi biliyorum ama bu ismi açıklayamam. Bu isme tüm detaylar sunuldu ve öğrenince harekete geçti.  Bu durumun detaylarının Cumhurbaşkanına ileteceğini belirttiler. AK Parti kanadından da devreye girenler oldu” diye konuştu.

    ‘METRUK EVLE İLGİLİ DURUM VE ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR’

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Rabia Naz'ın babası hafta sonu beni aradı ve onunla iki saate varan bir görüşme yaptım
    Bir görgü tanığının metruk bir ev yakınında Rabia Naz’ı gördüğünü söylemesinin ardından söz konusu ev incelenmiş ve DNA örnekleri alınmıştı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın incelemesinin ardından hazırlanan raporda, metruk evden ele geçirilen materyallerin hiçbirinde Rabia Naz’ın DNA’sı ile eşleşen bulguya ulaşılamadığına yönelik haberler yayınlandı.

    Savcılığın söz konusu haberlere ilişkin belge paylaşmadığını kendisine ilettiğini belirten Vatan, “Savcılık, ‘Biz kimseye belge paylaşmadık çünkü dosyada gizlilik kararı var’ dedi. ‘Metruk evle ilgili durum ve araştırma devam ediliyor’ dediler. Yazılı bir durum istedim ve sunacaklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    AK Parti, Suç duyurusu, Eynesil, Giresun, Nurettin Canikli, Rabia Naz
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