Japon diplomatlardan Bozkurt işareti

G20 JAPONYA ZİRVESİNDEN HERKESE SELAMLAR pic.twitter.com/UAmnToMu3l — Ahmet ÖZYÜREK - MHP Sivas Milletvekili (@ahmetozyurekmhp) 27 Haziran 2019

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Japonya Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’yi temsilen katılanlar arasında MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de yer aldı. Özyürek görüşmeler öncesi Japon diplomatlara ve zirve görevlilerine elleri ile Bozkurt işareti yapmayı öğretti. Ardından ise Japonlara Bozkurt işareti yaptırıp hatıra fotoğrafı çektirdi.