Ankara'da 60 kişi yemekten zehirlendi

Olay, öğlen saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 fabrikada çalışan işçiler yedikleri öğle yemeğinden sonra zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olayın görgü şahidi olduğunu söyleyen bir vatandaş, olayın fabrikaların anlaştığı bir lokantadan kaynaklandığını ve yaklaşık 5-6 fabrikanın çalışanlarının neredeyse tamamının zehirlendiğini iddia etti.
Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci, hastaneye giderek hastaların durumu hakkında bilgi aldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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