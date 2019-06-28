Konya'daki devlet hastanesinde 'gıda zehirlenmesi': 35 kişi tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, hastane personeli ile aralarında yatılı tedavi gören hastaların da bulunduğu 35 kişi, müracaatlarının ardından tedavi altına alındı.

Tedavi sonrası durumlarının iyi olduğu tespit edilen 35 kişi taburcu edilirken yemeklerden alınan numune, incelenmek için Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.

İlgililerden alınan bilgiye göre makarna, misket köfte ve kadayıftan oluşan akşam yemeğinden yaklaşık 2 bin 500 kişi yedi.