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02:31 28 Haziran 2019
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    İlkokul, sınıf, öğrenci

    İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

    © İHA /
    Türkiye
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    İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    © AA / Binnur Ege Gürün
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    İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek. Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.

    Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor.

    Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. 

    Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. 

    İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

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    SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADRO SÜRESİ

    Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre 3 yıla indiriliyor. Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak. 

    Kanunla, "çıraklık şartları" başlığı, "mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları" olarak değiştiriliyor. 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabileceğine yönelik hüküm kaldırılıyor.

    Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız iş yeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlilikleri kazandırmak gayesiyle ustalık eğitimi düzenlenecek.

    OSB'LER, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇABİLECEK

    Kanunla, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla "çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu" olarak tanımlanan mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek.

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    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
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    Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarının okul açılış tarihleri, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

    Özel eğitim kuruluşlarına, yanıltıcı reklam vermesi durumunda cezai yaptırım uygulanacak.

    Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak.

    Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteği, gereken şartları karşılayamayan kurumlardan tahsil edilmeyecek.

    DESTEK VERİLECEK HASTALIK TÜRLERİ AÇIKÇA YAZILACAK

    ÖSYM'de görevlendirilen yükseköğretim kuruluşlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere ödenen ancak sona eren ek ödeme uygulaması, 31 Aralık 2021'e kadar devam edecek. Ek ödeme tutarı, 40 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ödeme yapılacak. Her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim verilecek ve destek verilecek hastalık türleri açıkça yazılacak.

    Düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indiriliyor.

    Suriyeli çocuklar - okul
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    Kanunla, Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu hizmet süresi 4 yıla düşürülüyor. Sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

    Düzenlemeye eklenen maddeye göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış engelli sağlık kurulu raporu bulunanlardan "sürekli" raporu bulunanlar ile "süreli" raporu bulunup rapor süresi devam edenler, rapor süreleri bitene kadar destek eğitimi almaya devam edecek.

    Yükseköğrenim düzeyinde hizmet veren özel öğrenci yurtlarına yönelik iş ve işlemlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmesine ilişkin maddeler, kanunun yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede, bu yurtlara ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmeye devam edilecek.

    Teklifin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi, 2 Temmuz Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

    Etiketler:
    İlkokul, Eğitim, TBMM
    Topluluk kurallarıTartışma
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