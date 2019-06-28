Bakan Ersoy: Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kuruluyor. Bu ajansla birlikte Türkiye, çok geniş bütçeli bir turizm tanıtımına başlayacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun alt oluşumu olan Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye’de konuk edilen Rus gazetecilerle bir araya geldi.

Rusya ile Türkiye ilişkilerini turizm özelinde değerlendiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kurulacağını bildiren Bakan Ersoy, Ajansın, dünya genelinde Türkiye’nin tarihinde olmadığı kadar geniş bütçeli bir turizm tanıtımı yapacağını kaydetti.

Turizm Türkiye’de Stratejik Sektör Bir Rus gazetecinin "Türkiye Devletinin turizmi desteklediğini ve çok yatırım yaptığını biliyoruz, son çalışmalara ilişkin bilgi alabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine Bakan Ersoy, turizm sektörünün 2023 politikaları çerçevesinde turizm Türkiye’de stratejik sektör ilan edildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Turizm Türkiye’de stratejik sektör. Tarihinde ilk kez stratejik sektör olarak ilan edildi. Bir dizi yasal düzenleme şu an hızlı bir şekilde Meclis’ten geçirilmeye başlandı. Hala devam ediyor. Türkiye’de turizm yatırımı yapılmasıyla ilgili birçok kolaylık getirildi. Özellikle Türk turizminin yurt dışında tanıtımı için çok daha geniş bütçe oluşturulmasına karar verildi. Bu sebeple de yakın bir tarihte Meclis’e gelecek Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kuruluyor. Bu ajansla birlikte Türkiye tarihinde hiç yapmadığı kadar çok geniş bütçeli bir turizm tanıtımına başlayacak. Türkiye’de turizmin stratejik sektör olduğunu anlamak için bana bakmaları da yeterli, tarihinde ilk kez sektörden gelen bir insan Turizm Bakanı olarak atandı Türkiye’de."

"Rus güvenlik görevlilerinin Türkiye’ye geliş yasağının kalktığı söyleniyor. Son durum nedir?" şeklindeki bir diğer soruya da Bakan Ersoy, "Türkiye açısından böyle bir sorun yoktu. Rus hükümeti tarafından NATO kapsamında alınmış bir karardı. Yani NATO ülkelerine seyahat yasağı idi, biz de otomatik olarak bu kapsam içindeydik, ama geçen hafta itibarıyla Türkiye bu kapsam dışına çıkarıldı" yanıtını verdi.