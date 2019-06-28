Burhan Kuzu: Başkanlık sistemini tartışmaya açmak, ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük ihanettir

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "AK partimizin 17 yıllık iktidarı süresince yapmış olduğu en büyük icraatı ve benim de mimarı olduğum başkanlık sistemini tartışmaya açmak, ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük ihanettir. Parlamenter sistemin koalisyonlar mezarlığını hortlatmak siyasi istikrarın bitişi demektir" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yöneltilen eleştirilere dün gece kişisel Twitter hesabında tepki gösterdi.

"Muhalefet liderlerinin sözlerini hayretler içerisinde takip ediyorum. İstanbul seçimleri bir referandum değildir. Bir bilim adamı olarak açıkça ifade edeyim, yeni yeni rayına oturmaya çalışan Cumhurbaşkanlığı Sistemini tartışmaya açmak,bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" diyen Kuzu, şöyle devam etti:

Muhalefet liderlerinin sözlerini hayretler içerisinde takip ediyorum. İstanbul seçimleri bir referandum değildir. Bir bilim adamı olarak açıkça ifade edeyim, yeni yeni rayına oturmaya çalışan Cumhurbaşkanlığı Sistemini tartışmaya açmak,bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) June 26, 2019

​"Eski Türkiye, koalisyonlar, 3 aylık hükümetler ve kriz hayali kuranlar boşuna heveslenmesin. Türkiye, yeni yönetim sistemi ile güçlenerek yoluna devam ediyor. Milletimiz yeni sistemi sahiplendi. Önümüze bakalım. 16 Nisan ve 24 Haziran‘da milletin verdiği karara saygı duyun.

Eski Türkiye, koalisyonlar, 3 aylık hükümetler ve kriz hayali kuranlar boşuna heveslenmesin. Türkiye, yeni yönetim sistemi ile güçlenerek yoluna devam ediyor. Milletimiz yeni sistemi sahiplendi. Önümüze bakalım. 16 Nisan ve 24 Haziran‘da milletin verdiği karara saygı duyun. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) June 26, 2019

​AK partimizin 17 yıllık iktidarı süresince yapmış olduğu en büyük icraatı ve benim de mimarı olduğum başkanlık sistemini tartışmaya açmak, ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük ihanettir. Parlamenter sistemin koalisyonlar mezarlığını hortlatmak siyasi istikrarın bitişi demektir."

Ak partimizin 17 yıllık iktidarı süresince yapmış olduğu en büyük icraatı ve benim de mimarı olduğum başkanlık sistemini tartışmaya açmak, ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük ihanettir.Parlementer sistemin koalisyonlar mezarlığını hortlatmak siyasi istikrarın bitişi demektir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) June 27, 2019

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