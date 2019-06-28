Kayıt
07:02 28 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

    Uğuroğlu: Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağım, yeni kurulacak partinin hedeflerini anlattı

    © AA / Berk Özkan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili olarak "Adı dışında ilkelerini de netleştirdiğini de öğrendim" dedi. Uğuroğlu, Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağının anlattıklarını da okurlarına aktardı.

    Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "Ali Babacan Başkanlığa karşı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yıllık saltanatını sarsacak ve belki de sonlandıracak olanlar da ortaya çıkıyor ki bunlar AKP'liler olacak. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan söz ediyorum" ifadesini kullandı.

    Uğuroğlu şöyle devam etti:

    Ali Babacan
    © AA / İsa Terli
    Akit: Babacan ve ekibi yemekte buluştu
    "Önce şunu vurgulayayım ki beraber yola çıkan bu üçlü ikiye ayrıldı.

    Ahmet Davutoğlu tek başına hareket ediyor.

    Ali Babacan ise bugüne kadar kapalı kutu kaldı ki güvenilir kaynağımın ifadesine göre, ‘Abdullah Gül öğütleri ile’ yeni bir parti hedefine ilerliyor.

    12 gün önce yapılan görüşmede Erdoğan ile Babacan arasında şu diyalog yaşandığını öğrendim:

    - Ali Babacan: Sayın Cumhurbaşkanım ben AK Parti'den ayrılacağım. Benden duyun istedim diyor. 

    Erdoğan: Hayrola nedir sıkıntın?

    Ali Babacan düşüncelerini, hedeflerini 40 dakika boyunca açıkça ortaya koyuyor.

    Erdoğan: Bu yapmak istediklerini anlıyorum, bak burası evin gel bunları burada yap. 

    - Ali Babacan: O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…

    'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ, GÜL'ÜN ÖNERİSİYDİ'

    Kuracağı partinin adı dışında ilkelerini de netleştirdiğini de öğrendim.

    Gül'ün, ‘Recep Tayyip Erdoğan ile görüş’ önerisi doğrultusunda Ali Babacan siyasi çıkışının ilk adımını bu şekilde attı ve önümüzdeki dönemde kamuoyu önüne daha çok çıkacak...

    Ekonomi, hukuk, dış politika, eğitim, sağlık, tarım, terörle mücadele, işsizlik gibi birçok konuda çeşitli komisyonlar oluşturan Babacan yoğun bir hazırlık içerisinde.

    Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan
    © DHA /
    'Ali Babacan, ayrılığı Erdoğan'a dosyayla iletti'
    Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağım Ali Babacan'ın kuracağı partinin hedeflerini ilk kez özetleyerek şöyle açıkladı.

    - Rehabilite edilmiş parlamenter sistem olmazsa partisiz cumhurbaşkanı olmasından yanalar.

    - Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlanması amacıyla ‘bağımsız yargı’ reformu öngörülüyor.

    - TBMM'nin yasama ve denetleme yetkilerinin daha güçlü hale getirilmesine önem veriyorlar.

    - Türkiye'nin onuru ile batı bloğunda olması gerektiğinde hem fikirler.

    - AB sürecinin yeniden başlamasını sağlayacaklar.

    - Partizan bir medyanın hatalarının farkındalar ki özgür medya amaçlıyorlar…

    - Çok farklı kesimlerden ve toplumun her katmanından insanların partileşme sürecinin başından itibaren yer alması planlanıyor.

    - Hedef gençlerin desteğini elde etmek, partide görevlendirmek amacındalar.

    - Genç seçmenin sorunlarına parti programında ağırlık vermek istiyorlar.

    - İslam'ı bir siyasal referans olarak almak istemiyorlar.

    - Özal'ın İslam'a bakış açısını benimsiyorlar.

    Bülent Arınç
    © DHA /
    Arınç'tan Babacan ile Davutoğlu hakkında ilginç yorum
    - Ak Parti'nin kuruluş ilkelerinin yenilenmesi ve daha geniş kitleye hitap edecek şekilde revize edilmesi arzulanıyor. 

    - Devlet değil birey temelli bir bakış açısı ile özgürlüklerin öne çıkması arzulanıyor. 

    - Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunun yükselen popülizm olduğunu öngörüyorlar. 

    - Erken seçim öngörmüyorlar. 

    - S -400 konusunda hükümetin eksik bilgi ile hareket ettiği inancındalar

    Değerli okurlarım

    ‘Mehmet Şimşek Hazine ve Ekonomi Bakanı yapılacak’ diye kulislerde dolaşan söylentilere de açıklık getireyim.

    İngiltere'ye yerleşen Şimşek'in böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğini de öğrendim."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Hedef Yapı, ekip, Abdullah Gül, AK Parti, Orhan Uğuroğlu, Ali Babacan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmaya, evli olmayan ve çocuk sahibi olmayan 14-25 yaş arası adaylar kabul ediliyor.
    Rusya'nın en güzeli Moskova'da belirlendi
    Karikatür
    Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Kushner: Filistin sorununun çözümü kolay
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet