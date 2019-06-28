Uğuroğlu: Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağım, yeni kurulacak partinin hedeflerini anlattı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili olarak "Adı dışında ilkelerini de netleştirdiğini de öğrendim" dedi. Uğuroğlu, Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağının anlattıklarını da okurlarına aktardı.

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "Ali Babacan Başkanlığa karşı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yıllık saltanatını sarsacak ve belki de sonlandıracak olanlar da ortaya çıkıyor ki bunlar AKP'liler olacak. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan söz ediyorum" ifadesini kullandı.

Uğuroğlu şöyle devam etti:

"Önce şunu vurgulayayım ki beraber yola çıkan bu üçlü ikiye ayrıldı.

Ahmet Davutoğlu tek başına hareket ediyor.

Ali Babacan ise bugüne kadar kapalı kutu kaldı ki güvenilir kaynağımın ifadesine göre, ‘Abdullah Gül öğütleri ile’ yeni bir parti hedefine ilerliyor.

12 gün önce yapılan görüşmede Erdoğan ile Babacan arasında şu diyalog yaşandığını öğrendim:

- Ali Babacan: Sayın Cumhurbaşkanım ben AK Parti'den ayrılacağım. Benden duyun istedim diyor.

Erdoğan: Hayrola nedir sıkıntın?

Ali Babacan düşüncelerini, hedeflerini 40 dakika boyunca açıkça ortaya koyuyor.

Erdoğan: Bu yapmak istediklerini anlıyorum, bak burası evin gel bunları burada yap.

- Ali Babacan: O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…

'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ, GÜL'ÜN ÖNERİSİYDİ'

Kuracağı partinin adı dışında ilkelerini de netleştirdiğini de öğrendim.

Gül'ün, ‘Recep Tayyip Erdoğan ile görüş’ önerisi doğrultusunda Ali Babacan siyasi çıkışının ilk adımını bu şekilde attı ve önümüzdeki dönemde kamuoyu önüne daha çok çıkacak...

Ekonomi, hukuk, dış politika, eğitim, sağlık, tarım, terörle mücadele, işsizlik gibi birçok konuda çeşitli komisyonlar oluşturan Babacan yoğun bir hazırlık içerisinde.

Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağım Ali Babacan'ın kuracağı partinin hedeflerini ilk kez özetleyerek şöyle açıkladı.

- Rehabilite edilmiş parlamenter sistem olmazsa partisiz cumhurbaşkanı olmasından yanalar.

- Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlanması amacıyla ‘bağımsız yargı’ reformu öngörülüyor.

- TBMM'nin yasama ve denetleme yetkilerinin daha güçlü hale getirilmesine önem veriyorlar.

- Türkiye'nin onuru ile batı bloğunda olması gerektiğinde hem fikirler.

- AB sürecinin yeniden başlamasını sağlayacaklar.

- Partizan bir medyanın hatalarının farkındalar ki özgür medya amaçlıyorlar…

- Çok farklı kesimlerden ve toplumun her katmanından insanların partileşme sürecinin başından itibaren yer alması planlanıyor.

- Hedef gençlerin desteğini elde etmek, partide görevlendirmek amacındalar.

- Genç seçmenin sorunlarına parti programında ağırlık vermek istiyorlar.

- İslam'ı bir siyasal referans olarak almak istemiyorlar.

- Özal'ın İslam'a bakış açısını benimsiyorlar.

- Ak Parti'nin kuruluş ilkelerinin yenilenmesi ve daha geniş kitleye hitap edecek şekilde revize edilmesi arzulanıyor.

- Devlet değil birey temelli bir bakış açısı ile özgürlüklerin öne çıkması arzulanıyor.

- Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sorunun yükselen popülizm olduğunu öngörüyorlar.

- Erken seçim öngörmüyorlar.

- S -400 konusunda hükümetin eksik bilgi ile hareket ettiği inancındalar

Değerli okurlarım

‘Mehmet Şimşek Hazine ve Ekonomi Bakanı yapılacak’ diye kulislerde dolaşan söylentilere de açıklık getireyim.

İngiltere'ye yerleşen Şimşek'in böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğini de öğrendim."