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08:37 28 Haziran 2019
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    Necdet Gökçınar

    Saadet Partisi’nin İstanbul adayı Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var

    © AA /
    Türkiye
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    23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde Saadet Partisi adına yarışan Necdet Gökçınar "17 senedir olup bitenlere büyük bir tepki verildi. Görünen ve inancımız da daha umutlu bir geleceğe gittiğimiz yönünde" dedi. Gökçınar, İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığı olduğunu da söyledi.

    23 Haziran'da yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'dan değerlendirme geldi. 

    Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Gökçınar, "İktidarın 31 Mart’ta muhalefet için kullandığı dil 23 Haziran’da kısmen yumuşadı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Necdet Gökçınar
    © AA /
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    "Bu seçimin iki bölümü var. Biz bu süreçte bütün teşkilatımızla saha çalışmaları yaptık. O sırada Cumhurbaşkanlığı katından her gün söylenen itici ifadeler maalesef toplumun bir kısımlarında karşılık bulduğu için bazı yerlerde nahoş şeyler yaşandı. 31 Mart öncesinde bu söylemler nedeniyle saha çalışmalarımızda ‘Siz teröristlerle yan yanasınız’, ‘Bu camiye neden geliyorsunuz, siz teröristsiniz’ gibi ifadelerle karşılaştık. Hatta bazı yerlerde saldırıya uğrayan arkadaşlarımız oldu.

    31 Mart sonrasında ise yurttaşlarda da büyük bir yumuşama oldu. Bu yumuşamanın nedeni olarak bizim kullandığımız ve yansıttığımız birleştirici tavrı gösterebiliriz. İnsanlardan ‘biz kime terörist diyormuşuz’ gibi geri dönüşler aldık. 17 senedir insanların kafasında şiddet senaryoları oluşturuldu. Zihinlere ayrıştırmayı yerleştirdiler. Ama biz birleştirici bir parti olduğumuz için bu süreçte de bunu en üst seviyede yurttaşlarımıza aktardık.

    Tanzim satış kuyruklarında yurttaşlar bekliyor, ekonominin durumu fena, beka dersem bunları görmezler diye düşündüler. İnsanlar korkutularak oy devşirildi. Beka sorunu birden kayboldu. Suni bir şeydi çünkü. 23 Haziran seçimine giderken toplumun iktidarın yarattığı o kutuplaştırıcı söylemlerden ve nefret dilinden ne kadar bıktığını gördük. Daha sakin bir süreç oldu bizim için. 17 senedir olup bitenlere büyük bir tepki verildi. Görünen ve inancımız da daha umutlu bir geleceğe gittiğimiz yönünde."

    © Sputnik / Atakan Salcıoğlu
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    Sohbetin devamında Kılıç'ın yönelttiği sorular ve Gökçınar'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Seçimlerde iki adayın ön planda tutulmasının demokratik olmadığını birçok kez vurguladınız. Bunun için neler söylerseniz?

    Ülkemiz sosyal olarak sen şöylesin, sen böylesin diye ayrılmakla beraber, bunun siyasi izdüşümünde de böyle ikili bir sisteme gidilsin diye resmen zorlanıyor. Benim görüşlerimi beğenmek zorunda değil kimse. Ama her adayın görüşüne yer verilmesi gerekirdi. Türkiye’deki demokratik seviyeyi bir yere taşımamız lazım. Çünkü bu herkese lazım. Bugün Ekrem İmamoğlu demokrasiyle kazandı, yarın da ben demokrasiyle kazanacağım. Demokrasinin bu topraklarda sağlam durması lazım. 

    Necdet Gökçınar
    © AA /
    Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim, TRT'de görüşmek üzere
    - İmamoğlu ve Yıldırım’a ikili canlı yayına ‘katılmayın’ çağrınız olmuştu...

    Benim kendilerine bir gönül kırıklığım var açıkçası. Canlı yayın söylentileri çıktığında onlara bir mesaj ilettim. Baştan beri uygulanan bu ikili sistem dayatmasına gelin hep beraber ‘hayır’ diyelim. Yapmadılar. Seçimin son gününe kadar yurttaşların vergisiyle ayakta duran devlet televizyonu TRT, yaptığımız tüm taleplere karşın bize yer ayırmadı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, TRT’ye çıkıp konuşabiliyor ama biz çıkamıyoruz.

    Etiketler:
    Binali Yıldırım, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Saadet Partisi, Necdet Gökçınar
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