Uluslararası bahis çetesi çökertildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bahis oynatan yasadışı bir çeteyle ilgili bilgi aldı. Yapılan çalışmanın ardından birbiriyle bağlantılı 2 çete tespit edildi. Polis, 2’si elebaşı 34 kişiyi tespit etti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 135 bin lira, 3 bin 570 dolar, 10 silah ve çok sayıda banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

Şüphelilere ait 2 araca el koyuldu. 34 kişiden 7’si tutuklandı, 1’i serbest kaldı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle bırakıldı.