İmamoğlu'nun ilk icraatı: Köprü trafiği için bazı önlemler alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan ve toplam 52 gün sürmesi beklenen çalışmaya değindi ve "Bazı önlemler alacağız. Bakanlığa da bazı tavsiyelerimiz olacak" dedi.