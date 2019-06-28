Adalet Bakanlığı bu yıl 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog ve şoför gibi kadrolar için 12 bin 713 kişinin işe alınacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Daha önce duyurduğumuz personel alımı için ilanlarımız bugün yayınlandı. Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12.713 personel istihdam edeceğiz. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 28 июня 2019 г.

​Daha önce duyurdukları personel alımı için bugün Resmi Gazete'de ilanlar yayımlandığını hatırlatan Gül, "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.