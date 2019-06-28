Kaftancıoğlu: İktidar her zaman olduğu gibi bir düşman yaratıp onun üzerinden kutuplaştırıcı politika izliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2018’de Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık soruşturması Mayıs 2019’da tamamlandı ve iddianame mahkemeye sunuldu.
'ADAYLIĞIYLA SORUŞTURMA, SEÇİM SÜRECİYLE DAVA AÇILDI'
DW Türkçe’ye konuşan Kaftancıoğlu’nun avukatı Ergün Özer, müvekkili hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ifadelerin ardından hızlandırılmış bir şekilde iddianame hazırlandığını söyledi. İddianamede, Canan Kaftancıoğlu’nun atmadığı tweetlerin de yer aldığını belirten avukat, “Canan Hanım’ın il başkan adaylığı açıklandığı zaman soruşturma başlatıldı. Soruşturma, seçim süreciyle davaya dönüştü. Pek çok AKP’li politikacılar neler söylemiş ama haklarında ne soruşturma var ne de bir şey” diye konuştu.
'İKTİDAR KUTUPLAŞTIRICI POLİTİKA İZLİYOR'
DW Türkçe’ye açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, hukuki değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, “Tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava. İktidar her zaman olduğu gibi bir düşman yaratıp onun üzerinden kutuplaştırıcı politika izliyor” dedi. Kaftancıoğlu, İstanbul seçimine de işaret ederek, “İstanbul’u kaybedenler bir bedel ödetme, cezalandırma arayışında ama başarılı olabilmeleri mümkün değil” diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)