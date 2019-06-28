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10:08 28 Haziran 2019
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    Kaftancıoğlu: İktidar her zaman olduğu gibi bir düşman yaratıp onun üzerinden kutuplaştırıcı politika izliyor

    © Sputnik / Atakan Salcıoğlu
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, altı yıl önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakkında açılan dava nedeniyle bugün mahkemeye çıkacak. Kaftancıoğlu'nun 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2018’de Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık soruşturması Mayıs 2019’da tamamlandı ve iddianame mahkemeye sunuldu.

    © AA /
    Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan Kaftancıoğlu: Bedel ödetme çabaları boşa çıkacak
    Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Kaftancıoğlu’nun 2012 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları suç delili olarak yer alıyor. Paris’te öldürülen PKK kurucusu Sakine Cansız’ın ölümünün ardından Twitter’da yazdığı, “‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” mesajı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçuna delil olarak gösteriliyor.

    'ADAYLIĞIYLA SORUŞTURMA, SEÇİM SÜRECİYLE DAVA AÇILDI'

    DW Türkçe’ye konuşan Kaftancıoğlu’nun avukatı Ergün Özer, müvekkili hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ifadelerin ardından hızlandırılmış bir şekilde iddianame hazırlandığını söyledi. İddianamede, Canan Kaftancıoğlu’nun atmadığı tweetlerin de yer aldığını belirten avukat, “Canan Hanım’ın il başkan adaylığı açıklandığı zaman soruşturma başlatıldı. Soruşturma, seçim süreciyle davaya dönüştü. Pek çok AKP’li politikacılar neler söylemiş ama haklarında ne soruşturma var ne de bir şey” diye konuştu.

    'İKTİDAR KUTUPLAŞTIRICI POLİTİKA İZLİYOR'

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA /
    Kaftancıoğlu, Bahçeli’ye İzmir Marşı ile gönderme yaptı
    Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayan avukat Özer, bugün görülecek duruşma konusunda endişeli olduklarını belirterek, “Müvekkilime çifte standart ve insan haklarına aykırı bir durum uygulanıyor. Hiçbir şekilde suç unsuru barındırmayan tweetlerden dava açılması ve hemen duruşma günü verilmesi endişelerimizi kuvvetlendiriyor” dedi.

    DW Türkçe’ye açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, hukuki değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, “Tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava. İktidar her zaman olduğu gibi bir düşman yaratıp onun üzerinden kutuplaştırıcı politika izliyor” dedi. Kaftancıoğlu, İstanbul seçimine de işaret ederek, “İstanbul’u kaybedenler bir bedel ödetme, cezalandırma arayışında ama başarılı olabilmeleri mümkün değil” diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, hapis, Mahkeme, dava, sosyal medya, Canan Kaftancıoğlu
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