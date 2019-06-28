Abdullah Öcalan'ın devletin resmi kanalında mektubunun okunmasını, kardeşi Osman Öcalan'ın ise TRT ekranlarına çıkarılmasını değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Öcalan Brothers meselesi artık açıklığa kavuştu' diyerek meselenin 'reyting' olduğunu söyledi. Altaylı, "Eskiden Televole vardı. Şimdi Terörvole var" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Altaylı, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunu ileten Doç. Dr. Ali Kemal Özcan'la ilgili olarak, "Abdullah Öcalan’la kimin görüşebileceğine Adalet Bakanlığı karar veriyormuş. Bakanlık da entelektüel seviyeyi yükseltmek için bir akademisyenle görüşmesini uygun görmüş" dedi.

"Yani konunun devletle alakası falan yokmuş" diyen Altaylı, Osman Öcalan’ın TRT Kurdi ile yaptığı röportajın ise Osman Öcalan’ın isteğiyle gerçekleştiğini aktardı.

Altaylı'nın 'Devlet değil reyting işiymiş' başlıklı yazısı şöyle:

Günlerdir kafamı meşgul eden, beynimin içinde oradan oraya savrulan ve beni uyutmayan sıkıntı nihayet sona erdi. Aydınlandım. Rahatladım. Öcalan Brothers meselesi artık açıklığa kavuştu.

Biliyorsunuz, bir hükümlüyü öyle herkes ziyaret edemez. Ya yakını veya avukatı olacak ya da Adalet Bakanlığı özel izin verecek. Seçime sayılı günler kala bir 'Akademisyen!' İmralı’daki Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmiş, ziyaret etmekle kalmamış, kendisinden bir de mektup getirmişti.

Dahası devletin resmi ajansı Anadolu, bu mektubu yayınlamıştı. Biz tam, 'Bu da neyin nesi' diye düşünürken altta kalmak istemeyen TRT’den bir kontratak gelmiş ve TRT Kurdi, Abdullah’ın kardeşi Osman Öcalan’la bir röportaj patlatmıştı.

'ORTADA DEVLET YA DA PROJESİ YOKMUŞ, MESEL EGAYET BASİTMİŞ'

Devletin televizyonunun kırmızı bültenle aranan bir kanun kaçağının röportajını yayınlaması bizi iyiden iyiye şaşırtmış ve 'Bu Öcalan Brothers merakı şimdi nereden çıktı, terörist eniştem beni niye öptü?' gibi derin sorularla karşı karşıya kalmıştık.

Gerçi her şeyi bilen Nagehan Alçı kardeşimiz 'Bu bir devlet projesi' diyor ve neredeyse benden başka herkesin bu projeden haberdar olduğunu iddia ediyordu ama yine de merak ediyorduk 'Bu hangi devletin projesi' diye.

Sonunda mesele çarşamba akşamı itibarıyla açıklığa kavuştu. Ortada bir devlet ya da projesi yokmuş. Mesele gayet basitmiş.

Abdullah Öcalan’la kimin görüşebileceğine Adalet Bakanlığı karar veriyormuş. Bakanlık da entelektüel seviyeyi yükseltmek için bir akademisyenle görüşmesini uygun görmüş.

'ESKİDEN TELEVOLE VARDI, ŞİMDİ TERÖRVOLE VAR'

Yani konunun devletle alakası falan yokmuş. Osman Öcalan’ın TRT Kurdi ile yaptığı röportaj ise Osman Öcalan’ın isteğiyle gerçekleşmiş.

Diyeceksiniz ki, TRT her isteyenle röportaj mı yapıyor? Elbette hayır ama reytinginiz varsa olabilir. Çünkü TRT Kurdi’nin başarılı yönetimi reytingleri arttırmak için böyle bir röportajı yapmış.

Yani ortada bir devlet işi falan yok. Mesele tamamen reyting. Olayın bu kadar basit olduğunu öğrenince rahatladım.

Korkacak bir şey yok. Sadece eskiden Televole vardı. Şimdi Terörvole var…"