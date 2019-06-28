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11:39 28 Haziran 2019
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    17 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Kaftancıoğlu'nun davası ertelendi

    © DHA /
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 6 yıl önceki tweetleri nedeniyle 17 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre verilmezken, reddi hakim talebinde bulunuldu. Avukatların itirazı üzerine duruşmanın başında ara veren mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek davayı 18 Temmuz'a erteledi.

    'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    17 yıla kadar hapisle yargılanan Kaftancıoğlu'na destek amacıyla yüzlerce kişi de 'Hak, hukuk, adalet’ sloganlarıyla İstanbul Adliyesi’ne geldi.

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Kaftancıoğlu’na savunma için ek süre verilmezken, reddi hakim talebine ilişkin karar verilmeden duruşmaya devam edildiği için mahkeme salonunda tartışma çıktı.

    Kaftancıoğlu’nun savunmasını avukat Fikret İlkiz yaptı. Hakimin, avukatların duruşma düzenini bozduğunu iddia ederek salondan çıkarılacaklarını söylemesi de tepki çekti. Söz almadan konuştuğu gerekçesi ile avukat Ömer Kavili salondan çıkarıldı.

    'MÜŞTEKİ MAKAMI İDDİA MAKAMININ YERİNE GEÇMİŞTİR'

    © AA /
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    Karşı tarafın avukatı ise Kaftancıoğlu’nun tweetlerine ilişkin açıklama yaptığını ve fikrinin değişmediğini söylediğini belirtti. Avukat, reddi hakim talebinin de reddedilmesini istedi.

    Savunma avukatı, "Müşteki makamı iddia makamının yerine geçmiştir, katılma talebi konusunda neden bizim görüşümüzü almadınız? Usül olarak hatadır, kanun nezdinde yok hükmündedir" dedi.

    Kaftancıoğlu’nun avukatları, iddianamede delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları arasında, sahte tweetler de bulunduğuna dikkat çekti.

    Mahkeme, ek süre talebini kabul ederek, davayı 18 Temmuz'a erteledi.

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    Etiketler:
    İstanbul Adliyesi, Gezi Parkı eylemleri, Berkin Elvan, cumhurbaşkanına hakaret, Hapis cezası, Fikret İlkiz, Canan Kaftancıoğlu
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