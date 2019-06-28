AYM'den Deniz Yücel için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, 'silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.
Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Deniz Yücel'in durumuna ilişkin Yüksek Mahkeme'nin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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Anayasa Mahkemesi, çeşitli iddiaları ise açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçeleriyle kabul edilemez buldu.
Yücel'in 'silahlı terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından tutuklandığı belirtilen kararda, başvurucu hakkındaki uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağı bulunduğu aktarıldı.
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