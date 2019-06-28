Türkiye yılın ilk 5 ayında en çok Rus turist ağırladı

Yılın ilk 5 ayında yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye’ye en çok Rusya’dan turist geldi. Rusya’dan 1 milyon 673 bin 652 turist ilk 5 aydı Türkiye’yi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artış yakalayan Türkiye, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk 5 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı.

Nisan ayında ziyaretçi sayısında ilk sıraya oturan Rusya, Mayıs ayında da birinciliğini korudu. Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 410 bin 374 ziyaretçi ile ikinci sıradaki Almanya, 310 bin 4 ziyaretçi ile üçüncü sıradaki İngiltere takip etti.

‘RUSYA YÜZDE 20.54 ARTIŞ İLE İLK SIRADA YER ALDI’

Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin verilere göre; Rusya yüzde 20.54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9.50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26.48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan’ı ise İran izledi.

Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise Antalya, İstanbul ve Muğla olarak gerçekleşti.