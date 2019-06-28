Türkiye yılın ilk 5 ayında en çok Rus turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artış yakalayan Türkiye, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk 5 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı.
‘RUSYA YÜZDE 20.54 ARTIŞ İLE İLK SIRADA YER ALDI’
Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin verilere göre; Rusya yüzde 20.54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9.50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26.48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan’ı ise İran izledi.
Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise Antalya, İstanbul ve Muğla olarak gerçekleşti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)