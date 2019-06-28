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13:11 28 Haziran 2019
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    49 sanatçıdan Kaftancıoğlu’na destek: Bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz

    © DHA /
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada bugün hakim karşısına çıktı. 49 sanatçı, davaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, bugün Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen duruşması öncesinde sanatçı ve siyasetçilerden destek geldi.

    Kaftancıoğlu için yapılan açıklamanın tam metninde şu ifadelere yer verildi.

    'İMAMOĞLU’NUN DEDİĞİ GİBİ SESİMİZİ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ'

    Cahit Berkay
    © Fotoğraf : facebook
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    “25 yılın ardından İstanbul yönetimini kaybeden iktidar, dün nasıl Gezi ruhunu anlamaya yanaşmamışsa bugün de 31 Mart ve 23 Haziran'da da ortaya çıkan iradeyi analiz etmekte inatla uzak durmaktadır. İktidar, 23 Haziran iradesinin örgütlenmesinde büyük emeği olan Canan Kaftancıoğlu'nu intikamcı hislerle yargılamak istiyor. Kaftancıoğlu 31 Mart'ta halkın iradesine insanüstü bir çabayla sahip çıkmış, sarayın karşısında halkının yanında dimdik durmuş, büyük bir zaferin mimarlarından olmuştur. Bugün hapsedilmesindeki en büyük suçu da bu olmuştur. Bu nedenle İstanbul'u kaybedenler, Kaftancıoğlu üzerinden bize bedel ödetmek istiyorlar. Biz sanatçılar olarak İstanbul'da irademizin temsilcisi sayın İmamoğlu'nun da dediği gibi, sesimizi daha da yükseltiyoruz.

    'ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN'

    Bugüne kadar her koşulda barışı ve kardeşliği savunan Kaftancıoğlu'nun hukuksuz bir şekilde yargılanmasına itiraz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz. 16 milyon İstanbulluyla birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin.”

    METNE İMZA ATAN İSİMLER

    © Fotoğraf : Twitter
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    Kaftancıoğlu için yazılan destek metnine şu 49 isim imza attı:

    Akif Kurtuluş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa, Aynur Haşhaş, Barış Atay, Belkıs Akkale, Buket Uzuner, Burhan Şeşen, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Can Kolukısa, Derya Köroğlu, Edip Akbayram, Enver Aysever, Erdal Erzincan, Erdal Güney, Ercan Karakaş, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Güvenç Dağüstün, Hilmi Yarayıcı, Macit Koper, Melike Demirağ, Metin Uca, Mazlum Çimen, Müjde Ar, Moğollar, Nazlı Ongan, Nebil Özgentürk, Nejat Yavaşoğulları, Onur Akın, Orhan Alkaya, Orhan Aydın, Özgür Mumcu, Pınar Kür, Ragıp Yavuz, Redd, Rutkay Aziz, Sabahat Akkiraz, Sunay Akın, Şebnem Sönmez, Tilbe Saran, Vecdi Sayar, Yalçın Karayağız, Yasemin Göksu, Zeynep Altıok, Zeynep Oral, Zülfü Livaneli

    Etiketler:
    destek, Müjde Ar, Rutkay Aziz, Fazıl Say, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Sanatçı
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