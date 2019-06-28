IŞİD'in 'sözde emir' düzeyindeki 7 üyesi Şanlıurfa'da yakalandı

Operasyonda, örgütün Şanlıurfa'da yaşadıkları tespit edilen sözde emir düzeyindeki 7 üyesi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da yaşadıkları belirlenen IŞİD'in sözde emir düzeyindeki 7 üyesi, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı.
Operasyonda, örgütün Şanlıurfa'da yaşadıkları tespit edilen sözde emir düzeyindeki 7 üyesi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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