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14:45 28 Haziran 2019
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    Evinin banyosunda doğum yaptı, bebeği ağlamasın diye halının altına koydu, cesedi çöpe attı

    © İHA / EMİNE POLAT
    Türkiye
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    Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kendi başına evinin banyosunda doğurduğu bebeğini ağlamasın diye çatı katında halının altına koyup ölümüne neden olan kadın, bebeğin cesedini çöpe attı. Polis tarafından yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İHA'nın aktardığı habere göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan 26 yaşındaki K.O., ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı.

    bebek
    © Flickr / ethan john
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    Hamileliğini gizleyen kadın 4 gün önce evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

    Çocuğun ağlamasını komşularının duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğin üzerini halılarla kapattı. Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, çocuğun öldüğünü fark etti.

    Önceki gün ölen bebeğini çatıdan alan kadın, cesedi siyah bir poşete koyarak çöp bidonuna attı. 

    Karakoçan Belediyesine bağlı Temizlik İşleri personeli, çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde siyah poşetteki bebek cesedini fark etti. Görevliler, bunun üzerine durumu polise bildirdi.

    2 ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI

    Hatay'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.
    © DHA /
    Çöp konteynerinden yeni doğmuş bebek cesedi çıktı
    Polis, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yaptığı çalışmada çocuğun annesinin K.O. olduğunu belirleyerek yakaladı.

    Emniyette ifadesi alınan kadın, kasten öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının olayı itiraf ettiği öğrenildi. 

    Öte yandan kadının hayatını kaybeden eşinden olan 2 çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, çocuk evine yerleştirildi. Bebeğin cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler:
    Çöp, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cinayet, Bebek, Karakoçan, Elazığ
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