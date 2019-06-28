50 öğrencinin alınacağı Galatasaray İlkokulu'na 10 bin başvuru yapıldı, kuyruk Taksim Meydanı'na kadar uzadı

Sabah saatlerinde veliler çocuklarıyla beraber kura çekimi için Galatasaray Lisesi'nin Beyoğlu'ndaki binasına geldi. Ancak başvurular beklenilenden fazla olunca okul girişinden başlayan kuyruk, Taksim Meydanı'na kadar uzadı.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları alırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenciyi kabul etti.

İstanbul'da Galatasaray İlkokulu’na 2019-2020 eğitim döneminde birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci için kura çekimi saat 10.30’da başladı. İstiklal Caddesi'nde kuyruk oluştu.#dokuz8/@AbuzerAslan pic.twitter.com/etiqjmnMU4 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 28 июня 2019 г.

​Kura, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray İlkokulu ve Lisesi yetkilileri tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi gün içinde web sitesinde yayımlanacak ve ön kayıtlar 1-3 Temmuz'da alınacak.

Okula ön kayıt için istenen belgeler, aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran'da yapılacak toplantıda bildirilecek.