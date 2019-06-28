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14:44 28 Haziran 2019
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    Bedelli askerlik, asker, TSK

    Bedelli askerlik ücreti ocak ayına kadar 31 bin lira

    © AA /
    Türkiye
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    Temmuz ayında katsayı artışıyla birlikte 33-35 bin TL'ye kadar artması beklenen bedelli askerlik ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitleniyor.

    Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar.

    © Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
    Bakan Akar, yeni askerlik sistemini anlattı: Bedelli ücreti 30 bin TL olarak sabit kalmayacak
    Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor.

    Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığı habere göre, bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı.

    Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira, ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.

    1 KASIM'A KADAR TERCİH YAPMAK ZORUNDALAR

    İlk başvuruların 'bakaya ve yoklama kaçakları' arasından alınması planlanıyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç bedelliden yararlanacak
    Bakaya ve yoklama kaçaklarının başvuruları 1 Kasım'a kadar alınsa da silah altına alınmaları hem eğitim birliklerinin imkanları hem de sayının 460 bin olması nedeniyle hemen mümkün olamayacak. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağı arasından başvuru oranının da askerlik süresinin düşmesi nedeniyle yüksek olması beklenmiyor.

    Bakaya ve yoklama kaçaklarından bedelli askerlik yapmak istemeyenler için de yasa af getirdi. Askerliklerini yapmak koşuluyla geçmişe dönük para cezaları silinecek. Bu durumda 6 ay askerlik yaparak bu görevi yerine getirmiş olacaklar.

    Yeni sistemde bakaya ve yoklama kaçaklarının iş hayatına ve eğitimlerine devam etmesi mümkün değil. Okullarından ve işlerinden ayrılıp askerliklerini yapmaları gerekecek. Bu durumda olanlar kendiliğinden askere giderse kaçak olarak geçirdikleri her gün için 5 lira, yakalanırlarsa da her gün için 10 lira para cezası ödeyecekler.

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    Etiketler:
    ücret, Bedelli asker, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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