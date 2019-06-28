Genç MÜSİAD'dan 'Bu Yaz Camideyim' projesi

Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ebubekir Yıldız, genel merkez tarafından 2009 senesinden bu yana bir gelenek haline gelen 'Bu Yaz Camiideyim' projesini geçtiğimiz sene Antalya’da ilk kez Kepez Alanyalılar Camiisi'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Camileri yalnızca ibadethane olarak değil aynı zamanda bir buluşma, tanışma ve kaynaşma yeri olarak görmeleri gerektiğini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:
"Bu projede amaçladığımız husus; küçük kardeşlerimize camiyi sevdirmek, hafızaları henüz tazeyken camiyi, cami dostluklarını, caminin onlara kattıklarının hafızalarında yer etmesini sağlamaktır. Küçük kardeşlerimiz kurs boyunca Kuran-ı Kerim, siyer, ahlak dersleri, çeşitli sosyal faaliyetler içinde yer alacak, yeni tanıştığı akranlarıyla oyunlar oynama fırsatını yakalayacaklar ve bir sonraki yaz kursunu iple çekecek hale gelecekler."
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