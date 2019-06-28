İBB Genel Sekreteri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 yardımcısı ve hukuk müşaviri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Baraçlı, "Yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz" dedi.

İBB Genel Sekreteri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, yazılı açıklamayla görevlerini bıraktıklarını duyurdular.

Açıklamada, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokratik bir ortamda gerçekleştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği hatırlatıldı.

Aziz İstanbullulara saygı ile duyrulur.. pic.twitter.com/X7JKhtZY7L — Dr. Hayri BARAÇLI (@hayribaracli) 28 июня 2019 г.

İmamoğlu'nun tebrik edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

"23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz."

Açıklamada, "İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübemizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" denildi.

31 Mart seçimleri sonrası belediyedeki fazla makam aracı iddialarından sonra İmamoğlu ve Baraçlı arasında açıklamalar yapılmış, İmamoğlu’nun makam araçlarıyla ilgili sözleri üzerine Baraçlı, "İBB Başkan adayının iddia ettiği gibi 3 aracım olmayıp, bulunduğum makama tahsisli bir araç ve şoför bulunmaktadır" demişti.

Mesajın ardından İmamoğlu, "Bir genel sekreter insanları toplayıp, kahvaltı verip insanları kışkırtmaz. Onun için muhatabım değil. 24 Haziran’da Sayın Genel Sekreter, ben size makam arabalarınızı gösteririm” ifadelerini kullanmıştı.