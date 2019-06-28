Yıldırım: Çay teklifim geçerli ama İmamoğlu seçimi kazandı, belki fikrini değiştirmiştir

AK Parti'nin 31 Mart ve 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de İmamoğlu seçimi kazandı, belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, cuma namazını Tuzla Aydınlı Merkez Camii'nde kıldı. Yıldırım namazın ardından caminin çay ocağında çevrede bulunanlarla sohbet edip çay içti, ardındangazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Burası bizim mahallemiz, Aydınlı Köyü mahallesi. Artık mahallemizle daha çok meşgul olma fırsatımız olacak. Komşularla bir araya geldik, cumayı eda ettik. Şimdi de çay ikram edecekler, onu bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

'SEÇİM BİTTİ HAYAT DEVAM EDİYOR'

İBB seçiminin ardından neler yapılacağının sorulması üzerine Yıldırım, "Seçim bitti, hayat devam ediyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Tatile çıkacak mısınız?" sorusuna ise, "Bundan güzel tatil mi var? Vatandaşlarla beraber mahallemizde" yanıtını verdi ardından gazetecilere, "Artık siz çok yoruldunuz, sizin de biraz tatil yapmanız lazım" dedi.

Bir gazetecinin, "Bundan sonra neler yapacaksınız?" sorusunu Yıldırım, "Herkes işine bakacak bundan sonra Ömür biter, iş bitmez" diyerek yanıtladı.

Yıldırım, "Su sorununu çabuk unuttular" diyen bir kişiye, "Yine olmasın. Artık İstanbul kararını verdi. Bundan sonra İstanbul için arkadaşlarımız çalışacak. Başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen gayreti, yardımı göstereceğiz. Doğru işlerinde yanlarında oluruz, yanlış işlerinde uyarırız" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bundan sonra ağırlıklı olarak İstanbul'da mı, Ankara'da mı olacaksınız" sorusuna ise her iki şehirde de olacağı yanıtı verdi.