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17:50 28 Haziran 2019
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    OHAL İnceleme Komisyonu

    OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvurudan 6 binini kabul etti

    © AA /
    Türkiye
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     Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı.

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    OHAL kapsamında yayımlanan KHK'ler ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213'ü rütbe alma, 270'i yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761'i kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. 

    Komisyona yapılan başvuru sayısı 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 126 bin 200 oldu. Komisyon tarafından verilen 77 bin 900 karar sayısı dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı ise 48 bin 300. 

    Karar verme sürecine 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren başlayan Komisyon tarafından, 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 6 bini kabul, 71 bin 900'ü ret olmak üzere 77 bin 900 karar verildi. 

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    Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 1.5 yıllık sürede toplam başvuruların yüzde 61'i hakkında karar verilmiş bulunuyor. Komisyon, görev kapsamına girmeyen 2 bin 520 başvuru hakkında da ön inceleme kararı verdi. 

    Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak. 

    Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecek. 

    BAŞVURANLAR, TAKİP SİSTEMİNDEN BİLGİ ALABİLİYOR

    Başvurucular, "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve sonucu hakkında bilgi edinebiliyor.

    Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlandı. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna ise http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabiliyor. 

    Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor. 

    Komisyon bünyesinde hakim, uzman, müfettiş ve raportör olmak üzere toplam 250 personel görev alıyor. 

    Etiketler:
    OHAL Komisyonu, OHAL
    Topluluk kurallarıTartışma
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