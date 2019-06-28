CHP 'Eren Erdem Komisyonu' kurdu

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon kuruldu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, tutukluluğunun birinci yılında CHP Genel Merkezi bünyesinde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında İstanbul milletvekilleri Zeynel Emre, Ali Şeker, Turan Aydoğan ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'den oluşan 'Eren Erdem Komisyonu'nun kurulduğu belirtildi.

Komisyonun, Erdem'in duruşmaları ile sağlık durumunu takip ederek, yaşanan gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceği ifade edildi.

Açıklamada, Eren Erdem'in 'haksız, mesnetsiz ve somut hiçbir delile dayanmadan' 1 yıldır tutuklu olduğu, yürütülen davanın ise siyasi dava olduğu kaydedildi.