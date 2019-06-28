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17:49 28 Haziran 2019
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    Meral Akşener

    Akşener hakkında açılan FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Akşener hakkında 2016'da başlatılan ve 3 yıldır bekletilen FETÖ soruşturmasına savcılık gizlilik kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 2016 yılında başlatılan soruşturma dosyası için savcılık Mayıs ayında gizlilik kararı aldırdı.

    Meral Akşener
    © AA / Murat Kaynak
    Akşener: FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar
    Cumhuriyet'in haberine göre, Akşener'in de avukatlığını yapan İYİ Parti Seçim İşleri Nukuk ve İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Hasan Seymen, tamamen siyasi olarak gördükleri soruşturma ile ilgili Akşener'in ifadesine başvurulmadığını söyledi.

    Seymen'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

    "Müvekkilim, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlatılmıştır. Asılsız iddialarla dayanaksız bir şekilde ve tümüyle siyasi sebeplerle açılan soruşturma dosyasında, o tarihten bu yana herhangi bir somut delil bulunmadığı adığı gibi, Sayın Meral Akşener'in de ifadesine başvurma ihtiyacı duyulmamıştır.

    Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra gerek müvekkilim Meral Akşener, gerekse müvekkilimin genel başkanı olduğu İYİ Parti hızlı bir yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Bu yükselişin sonucunda birçok Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Belediye Başkanlığı milletimizin takdir ve güveni ile Millet İttifakı adaylarına emanet edilmiştir. Son olarak da, müvekkilimin olağanüstü çabaları ve desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi de unutulmaz bir sonuç ile neticelenmiştir.

    'FETÖ İFTİRASININ ORTAYA ÇIKARTILMASI İÇİN BİZZAT İYİ PARTİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ'

    TBMM, Meclis
    © AA /
    İYİ Parti’nin FETÖ önergesi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi
    Bu husus birilerini rahatsız etmiş olacak ki, 2016 tarihli soruşturma tekrar canlandırılarak 28.05.2019 tarihinde 'SORUŞTURMA İÇERIĞININ ŞÜPHELI VEYA MÜDAFİİ TARAFINDAN ÖĞRENILMESİ HALİNDE SORUŞTURMANIN AMACININ TEHLIKEYE DÜŞECEĞİ DEĞERLENDİRİLEREK' dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkimizin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bugün yani 28.06.2019 tarihinde bu kısıtlama kararının kaldırılması talebiyle dilekçe vermiş bulunmaktayım. Malumunuz olduğu üzere; Gerek FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması gerekse müvekkilim Sayın Meral AKŞENER'e atılan FETÖ iftirasının ortaya çıkartılması amacıyla bizzat İYİ Parti TBMM Grubu tarafından araştırma önergesi verilmiş; ancak bu önerge iktidar partisi ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Bu soruşturmanın hukuk kuralları çerçevesinde sürdürülmesi ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için elimizden geleni yapacağız. Varsa Savcılık makamının ihtiyaç duyduğu tüm delilleri bizzat teslim edeceğiz. Ayrıca bizleri yargı erkini kullanarak sindirmeye çalışanlara karşı mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

    Sayın Genel Başkanımızın veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur. FETÖ ile yıllarca kol kola olanların bizlere attıkları çamurlar hiçbir şekilde üzerimize yapışmaz. Bunu en iyi bilenler de 3 yıldır sebepsiz yere bekleyen soruşturma dosyasını bugün tekrar raftan indirtenlerdir. Üç yıldır açık olan dosyada toplanamayan hangi delil, 3 yıl sonra kısıtlama kararı verilerek toplanacaktır? Kısıtlama kararının kaldırılarak soruştumanın şeffaf bir şekilde, tüm milletimizin huzurunda yapılmasını istiyoruz. Müvekkilim Meral Akşener Türkiye'nin umududur. Bu umudu kimseye örseletmeyiz. Herkes haddini de hakkını da bilmelidir. Bilmeyenlere bildirmek ise İYİ'lerin görevidir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum."

    Etiketler:
    31 Mart Yerel Seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TBMM, Ankara, Gizlilik, Soruşturma, FETÖ, İYİ Parti, Meral Akşener, Hasan Seymen
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