Kayıt
19:21 28 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında seçim değerlendirmesi yaptı.

    İYİ Parti'den, Akşener'e FETÖ soruşturmasında gizlilik kararına tepki

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, 2016 yılında Akşener hakkında, siyasi saliklerle önünü kesmek için FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi. Dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığını belirten Seymen, kararın kaldırılarak soruşturmanın şeffaf yürütülmesini talep ettiklerini kaydetti.

    Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Avukat Seymen, partinin kuruluş aşamasında 2016 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önünü kesmek amacıyla tamamen siyasi saliklerle FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

    Seymen, ciddi bir belge ve delile dayanmadığını ileri sürdüğü soruşturmadan haberleri olduğunu ancak hukuka duydukları saygı ve güven kapsamında açıklama yapmadıklarını, ayrıca soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandığı kanaatiyle bir araştırma içine girmediklerini vurguladı.

    '3 YILDIR RAFTA DURUYORDU'

    Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
    Akşener hakkında açılan FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı
    Seymen, hem 24 Haziran hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimlerinde partilerinin elde ettiği başarının birilerini rahatsız ettiğini, bu yüzden 3 yıldır rafta tutulan soruşturma dosyasının Mayıs ayında raftan indirildiğini söyledi.

    Seymen, hem dosyanın raftan indirilmesi hem de dosya üzerinde 'gizlilik' kararı alındığından dün haberleri olduğunu ifade ederek, "Yani vekiller tarafından incelenemeyecek şekilde 'gizlilik' kararı alınarak, soruşturma yürütülmeye devam ediyor. Bugün dilekçe vererek gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettik. Şu soruşturmanın Türk milletinin huzurunda açık ve şeffaf şekilde yürütülmesini talep ettik. Bugün saat 10.30’da dilekçemizi verdik ama şimdi arkadaşlarımız kontrol ettiler, henüz dosya savcılıktan mahkemeye intikal etmemiş" dedi.

    Akşener'in, Türk milletinin, gençlerin umudu olduğunu söyleyen Seymen, "Bu umudu kimseye örseletmeyiz. İYİ Parti cesurlar hareketidir. Bizi bu şekilde kimse yargı sopasıyla korkutamaz. Alnımız açık, başımız diktir. Eğer bir soruşturma yapılacaksa ben Meral Akşener’in avukatı olarak savcılık makamına her türlü desteği vermeye, istedikleri her türlü ifadeyi getirmeye hazırım. Sayın Genel Başkanımızla ilgili TBMM gurubumuz geçen aylarda bu iftiralarla ilgili ve siyasette FETÖ irtibatının açığa çıkarılması için araştırma önergesi verdiler. Bu araştırma önergesi iktidar partisi ve MHP oylarıyla reddedildi. Eğer bizim bir çekincemiz olsa, çiğ süt emmiş olsak bu önergeyi vermezdik. Dolayısıyla sayın savcılık makamı, 3 seneden beri rafta duran bu dosyayı niçin tekrar gündeme getirdiler, niçin gizlilik kararı getirdiler? Bu dosyanın duyulmasından bizim hiçbir çekincemiz yok. Milletimiz yanımızdadır ve arkamızdadır, korkmuyoruz, yılmayacağız, demokrasi mücadelemiz son hızla devam edecek" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Hasan Seymen, Soruşturma, FETÖ, İYİ Parti, Meral Akşener
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimiyle başladı.
    Japonya'daki G20 Zirvesi'nden kareler
    Karikatür
    ‘Trump, Putin’le konuşacağı konuları görüşmeden birkaç dakika önce netleştirdi’
    İnfografik
    2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet