Posta yazarı Işık: Açıklama yapan İBB personelleri 'talimatla oradaydık' dedi

23 Haziran seçimlerinden önce belediye binası önünde toplanarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' açıklamaları aleyhinde bildiri okuyan personel ilk kez konuştu.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, personelin aldıkları talimat doğrultusunda bildiriyi okuduklarını söyledi. Işık, personelin "Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Talimatla oradaydık" açıklamasında bulunduğunu bildirdi.

Işık'ın, "İBB'de genel af yok!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

'BİLDİRİCİLERDEN MESAJ VAR'



"İBB önünde bildiri okuyan çalışanlardan iki gündür mesajlar yağıyor. Diyorlar ki “Bize ne için orada olacağımız söylenmedi. Şu saatte burada olacaksınız olmazsanız işinizden olursunuz diye talimat geldi. Mecburen gittik.”

Doğru mu değil mi, işler terse dönünce mi böyle söylüyorlar bilemem. Ama kendilerinden gelen bilgi aynen bu. Muhtemelen bu eylemleriyle ilgili İBB’de bir disiplin süreci başlatılacaktır. Sürecin sonunda çalışanlar tehditle oraya getirildiyse tehdit edenlere, gönüllü geldilerse bizzat kendilerine ceza verilebilir''.