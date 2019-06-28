Boğaz'da bir gemi Şehir Hatları vapuruna çarptı

Kaza öğle saatlerinde Kabataş açıklarında meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı çarpışma meydana geldi.
Vapurun geri manevra yapmasıyla facia ucuz atlatıldı. Facianın eşiğinden dönülen o anlar üniversiteye ait gemidekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Boğaz'da bir gemi Şehir Hatları vapuruna çarptıhttps://t.co/syioiqRzN5 pic.twitter.com/66HIZ2SrpD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)