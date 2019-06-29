Rus gazeteciler TRT'nin evsahipliğinde İstanbul ve Ankara'yı ziyaret etti

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türk-Rus Forumu ve TRT, ortak bir etkinliğe imza atarak 'Genç Gazeteciler' projesini hayata geçirdi. 16 Rus gazeteci, TRT'nin evsahipliğinde İstanbul ve Ankara'yı gezdi.

TRT'nin evsahipliğinde önce İstanbul'u gezen 16 Rus gazeteci, başta TRT World olmak üzere Türk medya kuruluşlarını ziyaret edip bilgi aldı.

Türk-Rus formu ve TRT, ortak bir etkinliğe imza attı. “Genç Gazeteciler” projesi ile Rusya'dan gelen 16 medya mensubu, TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul ve Ankara'yı gezdi.https://t.co/OBXOANqSo8 pic.twitter.com/ZLZFLwwLik — TRT HABER (@trthaber) June 29, 2019

​TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, 16 Rus gazeteciyle biraraya geldi.

© Fotoğraf : TRT Haber TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, Rus gazetecileri ağırlayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rus gazeteciler ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la yemekte buluştu.

Yemekte konuşan Ersoy, Türkiye'nin Rus turist sayısında birinci sırada yer aldığını hatırlatarak, "Bu sene de muhtemelen birinciliği koruyacaklar. Çünkü bu sene de potansiyellerinde artış var. Turizm ve kültürü konuştuk" dedi.

Rus gazeteciler, projenin iki ülke gazetecilerine büyük katkısı olacağını söyledi.

Rossiya Segodnya Ajansı'ndan Maria Sverdlikova, Türkiye ile Rusya'nın yakın bir ortak olduğunu, bu tarz programların ilişkilerin gelişmesi için önem arz ettiğini belirtti.

İstanbul'un ardından Ankara'ya geçen Rus gazeteciler, sırasıyla Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Rus gazetecilere Meclis'te FETÖ mensuplarınca bombalanan yerler gezdirildi.

Arguments and Facts gazetesinden Daria Truntsova, "Bizim için çok etkileyici oldu. Türk halkının gücünü, iradesini bu şekilde göstermesinden son derece etkilendik" dedi.

Rus medya heyetinin son adresi ise Yunus Emre Kültür Merkezi idi. Rus gazetecilere seslenen Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, bu tarz programları önemsediklerini belirtti.

Çonkar, "Bu programlar Türk ve Rus medyasının birbirini tanıması, birbiriyle doğrudan temas kurması için imkan sunuyor" diye konuştu.

Program sertifika töreniyle sona erdi.