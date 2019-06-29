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21:13 29 Haziran 2019
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    Mansur Yavaş

    Mansur Yavaş: Belediyenin hükümetten alacağına karşılık satacağımız gayrimenkuller TOKİ’ye devredilmiş

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin hükümetten alacağı 600 milyon liraya karşılık olarak satılacak gayrimenkullerin TOKİ'ye devredildiğine dair Maliye Bakanlığı’ndan yazı geldiğini açıkladı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümetle anlaşma yaptığını ve 600 milyon lira alacağı olduğunu söyledi.

    © AA /
    Ticaret Mahkemesi'nden emsal karar: 'Belediye şirketlerinin yönetimini başkan belirler'

    Alacağa karşılık belediyeye “Ankara’daki maliye hazinelerini satın, paranızı alın” denildiğini aktaran Yavaş, “Bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) devredildiği ortaya çıktı. Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor” dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu” öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    ‘YETKİ BELEDİYE BAŞKANINDA, TARTIŞILACAK YANI YOK’

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı son oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.
    © AA /
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticileri hakkında soruşturma

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan 'yetki' tartışmaları ile Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası’na atadığı yeni yönetimin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Yavaş, tartışmaların siyasi olduğunu belirtti.

    Yavaş, kanunun açık olduğunu ve yetki tartışmasının yaşanmadığını vurgulayarak, “Her nasılsa bunu tartışma konusu yapıyorlar. Yeniden yetkinin belediye meclislerine verilmesi konusunda kanun taslağı hazırlanıyor. Bu konuda kanun taslağı hazırlandığına göre, yetki şu an belediye başkanında. Bunun tartışılacak bir tarafı yok, bu yetki yıllardır belediye başkanında” diye konuştu.

    ‘DAVUL BAŞKASININ TOKMAK BAŞKASININ OLMAZ’

    Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balık
    Yavaş’ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı

    Göreve başlamalarından önce belirlenen belediye şirketlerinin yönetimlerinden kaynaklı sorunlar yaşandığında sorumlunun kendileri olarak görüldüğünü ifade eden Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın sık sık söylediği ‘Davul başkasının, tokmak başkasının olmaz’ dediği konu budur. Böyle bir aksaklık olduğu zaman da hizmet yapılmadığı için oraya para vermediğim zaman bu sefer oradaki işçiler parasını alamayacak” dedi.

    Yavaş, hazırlandığı söylenen kanun tasarısının yeni krizlere yol açacağını ifade ederek, herkesin demokrasiye saygı duyması gerektiğini söyledi.

    ‘TÜRKİYE’DE İLK ELEKTRONİK İHALEYİ BİZ YAPACAĞIZ’

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
    Yavaş, hakkında açılan davayla ilgili konuştu: Benzer süreci 31 Mart'ta yaşamıştık

    Belediye yönetiminde şeffaflıktan yana olduklarını vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

    “Yönetimi bize geçen belediye şirketlerinde de şeffaflık olsun istiyoruz. Artık şeffaflık içinde internetten herkesin gözü önünde ihaleler yapılıyor. Hatta işi daha ileri götürüp doğrudan teminlerde de bir yazılım satın almak suretiyle internet üzerinden Türkiye’deki aynı malı satan herkese ulaşacak bir yapı yapmaya çalışıyoruz. Bunun da arkasından herhalde elektronik ihale gelecek ve Türkiye’de bunu ilk defa biz yapacağız. Belediyelerle anılan yolsuzluk iddialarının hepsinin kökünü kazıyacağız.”

    ‘ENVANTERE KAYDETMEMİŞLER

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı son oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.
    © AA /
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son 4 yılda gerçekleştirdiği peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek

    Basın mensuplarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin depolarını gezme çağrısı yapan Mansur Yavaş, “Depolardaki halleri görmenizi isterim. Envantere kayıtlı olmayan birçok şey var. Ne alınmış neden alınmış belli değil. Bunları zaman içinde sizlere açıklayacağız” dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümetle anlaşma yaptığını aktaran Yavaş, şöyle devam etti:

    “Ankara Büyükşehir Belediyesi 800 milyon liralık yol yapmış. Yaklaşık 200 milyon lira için bir şekilde anlaşılmış ama 600 milyon lira alacağımız var. Bunun karşılığında bir protokol yaparak, ‘Ankara’daki maliye hazinelerini satın, buradan paranızı alın’ demişler. Biz de yakın zamanda asfalt ve şehir geçişi ihalesi yapacağız. Eskişehir yolundaki Yaşamkent sıkışıklığını ortadan kaldıracağız. Bu ihaleleri bu yıl bitirmek için bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı. Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor.”

    Etiketler:
    TOKİ, Ankara, Mansur Yavaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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